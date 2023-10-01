Мастер Шеф 12 сезон: хто пішов у 6 випуску від 30.09.2023

«МастерШеф»-12: подкаст, естафета та змова проти одного учасника в 6 випуску

У 6 випуску проєкту «МастерШеф»-12 судді ризикнули випробувати не тільки учасників, а й себе в новому жанрі. Вперше в історії «МастерШеф» України випуск кулінарного подкасту. Але попередньо учасники розділилися на три команди. Капітанами сьогодні стали Сашко Козярчук, Дмитро Давиденко та Оксана Шевченко. Більше про це та інші командні конкурси — в матеріалі від 6 випуску.

Кожна команда мала приготувати три страви. А от які саме — дізнавалися з кулінарного подкасту. Судді поділилися дорогоцінними рецептами, особистим досвідом на кухні та навіть згадували історії з дитинства. Подкаст тривав 1 годину в прямому ефірі. А командам довелося паралельно слухати і готувати.

Найкраще впоралася команда Сашка. Адже саме вони змогли довершено подати гребінці в індійському стилі з карі, мідії за рецептом Володимира та брауні з п’яною вишнею й шоколадним шоколадом від Олі.

А от найслабшими сьогодні виявилися червоні — команда Дмитра. Тож чорні одягли капітан і Роман Нестерчук.

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Другий конкурс передбачав естафету. Це про швидкість, кмітливість і майстерність прийти першим. Безумовно, це командний конкурс. Сашко в якості бонусу отримав можливість вдруге очолити команду, а також визначити противника. Ним став Артем Пересков. Такий вибір обумовлений тим, що деякі учасники вважали, що він досі тримається на проєкті за рахунок здібностей інших. Тож настав час розвіяти або підтвердити такі думки суперників.

Аматори по черзі мали робити по одному процесу. Готували качине філе у 5 спеціях з вишнею та молодим буряком, глазурованим у портвейні. Попередньо судді надиктували всі 8 етапів, які потрібно було записати і розподілити між конкурсантами. Та не обійшлося без легендарного суддівського «але». Учасники розподіляли процеси не між власною командою, а між командою суперників. Тож стратегію обрали всі однакову: найсильнріших ставили на заготовки, найслабших — на соуси, м’ясо та презентацію.

В гонитві за стратегієї програли обидві команди. Тож у 6 випуску за найслабших голосували і сині, і червоні.Команда Сашка попередньо домовились і гуртом вирішили голосувати проти Оксани. З чим категорично не погодилися судді, адже у страві було достатньо й інших недоліків, окрім презентації, за яку відповідала Оксана.

«Вчора я не взяла на конкурс окуляри, тож могла допустити помилки в презентації. Але завтра я одягну їх і зроблю чисту подачу з гарною тарілкою. А ви, командо, одягніть окуляри на свою душу», — підсумувала Оксана Шевченко.

Хто залишив проєкт «МастерШеф»-12 у 6 випуску від 30.09.2023?

На битві чорних змагалися Дмитро Давиденко, Оксана Шевченко, Роман Нестерчук та Артем Пересков. Умови битви полягали в тому, що саме учасники в білому диктували рецепти. Ба більше, диктував саме той, хто найбільше бажав поразки своєму супернику.

Артем Пересков, якому допомагала залишитися в проєкті Вікторія Науменко, не впорався зі всіма її підказками. Тож саме він залишив проєкт у 6 випуску «МастерШеф»-12 від 30.09.2023.

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