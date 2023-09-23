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МастерШеф

«МастерШеф»-12 випуск 5: страви для українських залізничників, бортпровідників, механіків та машиністів

23.09.2023

У 5 випуску на учасників чекало випробування з двома сенсаційними поворотами. Аматори готували для неймовірних гостей. Раніше їх праця була не такою помітною, проте після 24 лютого 2022 року українці зрозуміли, що без цих титанів країна би зупинилася. Хто завітав на шоу «МастерШеф»-12 у 5 випуску? Та хто поїхав додому 23.09.2023 — читайте в матеріалі STB.UA.  

Мастер Шеф 12 сезон: хто пішов у 5 випуску від 23.09.2023

Українські залізничники, бортпровідники, механіки, машиністи та усі ті, без кого б залізниця була просто залізом. Саме вони евакуювали наших людей, працювали 24\7, рятували і ризикували власним життям. Сенсація друга — дві команди. Але капітанами були Артем Кабулахін та Артем Бжезинський (Пава). Сушефами стали Іван Пєший і Вікторія Науменко. Учасники самостійно обрали себе як лідерів цього конкурсу. 

Мастер Шеф 12 сезон: хто пішов у 5 випуску від 23.09.2023

12 залізничників, по 3 страви від кожної команди і традиційне голосування від гостей. Артем вирішив вражати простими традиційними стравами, проте удосконаленими техніками. А от Пава зробив ставку на складні позиції.

Мастер Шеф 12 сезон: хто пішов у 5 випуску від 23.09.2023

Мармурові паніпурі з тартаром із креветки, розібраний чізкейк в азійському стилі з кокосовим кремом і тапіокою змагалися з простою куркою гриль, молодими весняними овочами конфі та вафлею артек. Проте і тут судді вирішити ускладнити завдання… тож капітани обмінялися технологічними картами. 

Мастер Шеф 12 сезон: хто пішов у 5 випуску від 23.09.2023

Перемогу здобула команда Пави з меню Артема Кабулахіна. Тож чорні фартухи отримали су-шеф Іван та Микола Петровський.

Мастер Шеф 12 сезон: хто пішов у 5 випуску від 23.09.2023

У другому випробуванні команди залишилися незмінними. У команди Івана була можливість відігратися та довести, що переможці саме вони.

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А от сенсом конкурсу було показати глядачам, як виробляється проєкт «МастерШеф» в умовах війни. Кожна повітряна тревога зобов’язує команду і учасників залишити поверхні, всі процеси і попрямувати в укриття. 

«Окрім нагадування під час тревоги йти в укриття, ми хочемо дати глядачам кілька порад, що робити з розпочатими кулінарними процесами. Що робити, якщо ти закинув овочі в бульйон, а після пролунав сигнал повітряної небезпеки? Тож до правил. Кожна команда має приготувати ресторанний сет. Але 28 зі 120 хвилин, учасникам доведеться провести в умовному бомбосховищі. А от які саме хвилини — вирішуватимуть суперники», — зауважили судді.

Мастер Шеф 12 сезон: хто пішов у 5 випуску від 23.09.2023

Стратегія розподілу сигналів спрацювала у команди червоних. Сьогодні її очолила Ольга. А от Мирослава та її команда синіх програли. Чорні отримали Петро Федюшко й Іра Давиденко. Тож реванш вдався. 

Хто залишив проєкт «МастерШеф»-12 у 5 випуску від 23.09.2023?

Битва чорних пройшла в темряві. Цей конкурс ще одне нагадування про щасливі миті, коли є світло. Та українці вже знають, що робити, коли рашисти обстрілюють енергетичні об’єкти, намагаючись залишити нас без тепла. 

Мастер Шеф 12 сезон: хто пішов у 5 випуску від 23.09.2023

На жаль, із завданням не впорався Петро Федюшко. Тож у 5 випуску проєкт «МастерШеф»-12 від 23.09.2023 залишає саме він. 

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