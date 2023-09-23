Мастер Шеф 12 сезон: кто ушел в 5 выпуске от 23.09.2023

«МастерШеф»-12 выпуск 5: блюда для украинских железнодорожников, бортпроводников, механиков и машинистов

В 5 выпуске участников ждало испытание с двумя сенсационными поворотами. Любители готовили для невероятных гостей. Раньше их труд был не столь заметным, однако после 24 февраля 2022 года украинцы поняли, что без этих титанов страна бы остановилась. Кто посетил шоу «МастерШеф»-12 в 5 выпуске? И кто уехал домой 23.09.2023 — читайте в материале STB.UA.

Украинские железнодорожники, бортпроводники, механики, машинисты и все те, без кого железная дорога была просто железом. Именно они эвакуировали наших людей, работали 24\7, спасали и рисковали собственной жизнью. Сенсация вторая – две команды. А вот капитанами были Артем Кабулахин и Артем Бжезинский (Пава). Сушефами стали Иван Пеший и Виктория Науменко. Участники самостоятельно избрали себя в качестве лидеров этого конкурса.

12 железнодорожников, по 3 блюда от каждой команды и традиционное голосование от гостей. Артем решил поражать простыми традиционными блюдами, но усовершенствованными техниками. А вот Пава сделал ставку на сложные позиции.

Мраморные панипури с тартаром из креветки, разобранный чизкейк в азиатском стиле с кокосовым кремом и тапиокой соревновались с простой курицей гриль, молодыми весенними овощами конфи и вафлей артек. Однако и здесь судьи решить усложнить задачу… так что капитаны обменялись технологическими картами.

Победу одержала команда Павы с меню Артема Кабулахина. Черные фартуки получили сушеф Иван и Николай Петровский.

Во втором испытании команды остались неизменными. Так что у команды Ивана была возможность отыграться и доказать, что победители именно они.

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А вот смыслом конкурса было показать зрителям, как производится проект «МастерШеф» в условиях войны. Каждая воздушная тревога обязывает команду и участников покинуть поверхности, все процессы и отправиться в укрытие.

«Кроме напоминания во время тревоги уходить в укрытие, мы хотим дать зрителям несколько советов, что делать с начатыми кулинарными процессами. Что делать, если ты забросил овощи в бульон, а потом раздался сигнал воздушной опасности? Так что к правилам. Каждая команда должна подать ресторанный сет. Но 28 из 120 минут, участникам придется провести в условном бомбоубежище. А вот какое именно время — будут решать соперники», — отметили судьи.

Стратегия распределения сигналов лучше сработала у команд красных. Сегодня ее возглавила Ольга. А вот Мирослава и его команда синих проиграли. Черные получили Петр Федюшко и Ира Давыденко. Так что реванш удался.

Кто оставил проект «МастерШеф»-12 в 5 выпуске от 23.09.2023?

Битва черных прошла в темноте. Этот конкурс еще одно напоминание о счастливых мгновениях, когда есть свет. Но украинцы уже знают, что делать, когда рашисты обстреливают энергетические объекты, пытаясь оставить нас без тепла.

К сожалению, с задачей не справился Петр Федюшко. Так что в 5 выпуске проект «МастерШеф»-12 от 23.09.2023 покидает именно он.

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