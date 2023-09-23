Проекты
МастерШеф
МастерШеф
 Супермама
Супермама
 Юрик
Юрик
 Ігри Нескорених
Ігри Нескорених
 Таємниці ДНК
Таємниці ДНК
 Сериалы
Сериалы
 Україна має талант
Україна має талант
 Позивний Надія
Позивний Надія
 Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком
Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком
 Ранок у великому місті
Ранок у великому місті
Все проекты
ua
МастерШеф

«МастерШеф»-12 выпуск 5: блюда для украинских железнодорожников, бортпроводников, механиков и машинистов

23.09.2023

В 5 выпуске участников ждало испытание с двумя сенсационными поворотами. Любители готовили для невероятных гостей. Раньше их труд был не столь заметным, однако после 24 февраля 2022 года украинцы поняли, что без этих титанов страна бы остановилась. Кто посетил шоу «МастерШеф»-12 в 5 выпуске? И кто уехал домой 23.09.2023 — читайте в материале STB.UA.

Мастер Шеф 12 сезон: кто ушел в 5 выпуске от 23.09.2023

Украинские железнодорожники, бортпроводники, механики, машинисты и все те, без кого железная дорога была просто железом. Именно они эвакуировали наших людей, работали 24\7, спасали и рисковали собственной жизнью. Сенсация вторая – две команды. А вот капитанами были Артем Кабулахин и Артем Бжезинский (Пава). Сушефами стали Иван Пеший и Виктория Науменко. Участники самостоятельно избрали себя в качестве лидеров этого конкурса.

Мастер Шеф 12 сезон: кто ушел в 5 выпуске от 23.09.2023

12 железнодорожников, по 3 блюда от каждой команды и традиционное голосование от гостей. Артем решил поражать простыми традиционными блюдами, но усовершенствованными техниками. А вот Пава сделал ставку на сложные позиции.

Мастер Шеф 12 сезон: кто ушел в 5 выпуске от 23.09.2023

Мраморные панипури с тартаром из креветки, разобранный чизкейк в азиатском стиле с кокосовым кремом и тапиокой соревновались с простой курицей гриль, молодыми весенними овощами конфи и вафлей артек. Однако и здесь судьи решить усложнить задачу… так что капитаны обменялись технологическими картами.

Мастер Шеф 12 сезон: кто ушел в 5 выпуске от 23.09.2023

Победу одержала команда Павы с меню Артема Кабулахина. Черные фартуки получили сушеф Иван и Николай Петровский.

Мастер Шеф 12 сезон: кто ушел в 5 выпуске от 23.09.2023

Во втором испытании команды остались неизменными. Так что у команды Ивана была возможность отыграться и доказать, что победители именно они.

Більше на тему: «МастерШеф»-12: доторкнутися до мрії у 4 випуску

А вот смыслом конкурса было показать зрителям, как производится проект «МастерШеф» в условиях войны. Каждая воздушная тревога обязывает команду и участников покинуть поверхности, все процессы и отправиться в укрытие.

«Кроме напоминания во время тревоги уходить в укрытие, мы хотим дать зрителям несколько советов, что делать с начатыми кулинарными процессами. Что делать, если ты забросил овощи в бульон, а потом раздался сигнал воздушной опасности? Так что к правилам. Каждая команда должна подать ресторанный сет. Но 28 из 120 минут, участникам придется провести в условном бомбоубежище. А вот какое именно время — будут решать соперники», — отметили судьи.

Мастер Шеф 12 сезон: кто ушел в 5 выпуске от 23.09.2023

Стратегия распределения сигналов лучше сработала у команд красных. Сегодня ее возглавила Ольга. А вот Мирослава и его команда синих проиграли. Черные получили Петр Федюшко и Ира Давыденко. Так что реванш удался.

Мастер Шеф 12 сезон: кто ушел в 5 выпуске от 23.09.2023

Кто оставил проект «МастерШеф»-12 в 5 выпуске от 23.09.2023?

Битва черных прошла в темноте. Этот конкурс еще одно напоминание о счастливых мгновениях, когда есть свет. Но украинцы уже знают, что делать, когда рашисты обстреливают энергетические объекты, пытаясь оставить нас без тепла.

Мастер Шеф 12 сезон: кто ушел в 5 выпуске от 23.09.2023

К сожалению, с задачей не справился Петр Федюшко. Так что в 5 выпуске проект «МастерШеф»-12 от 23.09.2023 покидает именно он.

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Читайте также
Мастер Шеф 12 сезон: кто ушел в 5 выпуске от 23.09.2023
МастерШеф

МастерШеф-12: как аматоры будут готовить для железнодорожников в 5 выпуске?

 Мастер Шеф 12 сезон: кто ушел в 5 выпуске от 23.09.2023
МастерШеф

«МастерШеф»-12: прикоснуться к мечте в 4 выпуске

 Мастер Шеф 12 сезон: кто ушел в 5 выпуске от 23.09.2023
МастерШеф

«МастерШеф»-12: как аматоры будут путешествовать по Украине и дойдут до нашего Крыма в 4 выпуске?

 Мастер Шеф 12 сезон: кто ушел в 5 выпуске от 23.09.2023
МастерШеф

«МастерШеф»-12 выпуск 3: первая битва черных

 Мастер Шеф 12 сезон: кто ушел в 5 выпуске от 23.09.2023
МастерШеф

«МастерШеф»-12: какими будут первые испытания сезона и кто оставит проект в 3 выпуске?

 Мастер Шеф 12 сезон: кто ушел в 5 выпуске от 23.09.2023
МастерШеф

Кто стал участниками 12 сезона «МастерШеф»: биография двадцатки
banijay logo
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
ПОГОДЖУЮСЬ

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить