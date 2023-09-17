Мастер Шеф 12 сезон: хто пішов у 4 випуску від 16.09.2023

«МастерШеф»-12: доторкнутися до мрії у 4 випуску

У 4 випуску проєкту «МастерШеф»-12 аматори доторкнулися до мрії. Безумовно, кожен мріяв про свій власний ресторан з купою гостей, які насолоджуються авторськими стравами. У першому випробуванні суперники мали змогу стати рестораторами і відчути всі «шедеври» цієї професії. Але спочатку визначилися з шефами, яких було троє: Роман Нестерчук, Катерина Радченко та Ольга Рябенко. Їх обрали судді, адже вони хотіли переконатися у своїх спостереженнях, хто здатен бути справжнім лідером. Більше — в матеріалі STB.UA.

Бути шефом — величезна відповідальність. Адже саме від нього залежить робота всього колективу. І суперники також були згодні з вибором трійки суддів, адже зауважили, що не було такого капітана, до якого б їм не кортіло потрапити.

Капітани вигадали назву для власного ресторану, написали меню з трьох страв, а далі з цим меню могли влаштувати до себе на роботу кухарів. Тож до кого йти у команду сьогодні вирішували аматори. Проте попередньо мали написати… резюме! Все як у реальному житті: аби отримати роботу мрії — потрібно пройти співбесіду. Резюме були без імені, без фото, тож обирали виключно за професійними якостями.

Ті, хто не потрапляв у команду, формував команду андердогів. Проте наприкінці конкурсу саме ця команда здобула перемогу. Її очолила Валерія Матрохіна, яка вдало змогла розподілити процеси на кухні аж між 10-ма аматорами. А от найгіршими сьогодні була команда Каті. Тож вона і Руслан Батильчук отримали чорні.

У другому конкурсі на аматорів чекала величезна карта України.

«У нас для вас приємна новина! Адже разом із цим випробуванням ви назавжди увійдете в історію: історію “МастерШеф” і української національної кухні. Тема — регіональні страви всієї країни. Російська агресія проти України розпочалася в Криму. Саме ця окупована частина найдовше чекає повернення в сім’ю. Крим буде Українським. І цим конкурсом ми про це нагадаємо. Тож і всі шляхи мандрування Україною ми почнемо з Криму», — зауважили судді.

Капітанів обирала Валерія. Тож вирішили не створювати для себе зайвої загрози і визначила Анну Скачко й Марину Швець. Та чи вийшло в неї задумане? Чи суперниці змогли перевершити її і вирвати з рук перемогу?

Товченики, шпундра, картопляники, голубці з картоплею, хмис, сластьони, шулики, пундики, чебреки та багато інших українських страв сьогодні презентували команди.

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Найменшу кількість балів за свій здоланий шлях здобули Жовті — команда, яку очолила Ганна. Вона також визначила Оксану Шевченко, як одну з тих, хто винен у поразці. Хоча суперники з цим не погоджувалися. Незважаючи на це, визначилася четвірка тих, хто відправився на битву чорних у 4 випуску проєкту «МастерШеф»-12.

Хто залишив проєкт «МастерШеф»-12 у 4 випуску від 16.09.2023?

Досить мало кулінарних знань судді встигли передати аматорам. Тож залишати проєкт на самому старті не хотілося нікому. І аби отримати шанс продовжити боротьбу, суперники отримали різні елементи одягу: наплічник для немовляти, жилетка та штани будівельника, тренч тощо. І сьогодні це були буквально кухарські пересувні шафи. Протягом конкурсу було заборонено класти на поверхню їжу або девайси.

На жаль, у 4 випуску з випробуванням не впоралася Ганна Скачко. Тож саме вона залишила проєкт «МастерШеф»-12 від 16.09.2023.

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