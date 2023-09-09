Мастер Шеф 12 сезон: хто пішов у 3 випуску від 09.09.2023

«МастерШеф»-12 випуск 3: перша битва чорних

Вітання двадцятки мріє почути кожен, хто наважується прийти на кастинг. «МастерШеф» — це можливість кардинально змінити власне життя. Цього року судді готові поділитися власними секретами приготування. Як розпочався сезон двадцятки аматорів? Які випробування зіштовхнули суперників? І хто залишив кулінарне шоу після першої битви чорних фартухів? Більше — в матеріалі про 3 випуск від 09.09.2023.

Перший конкурс передбачав справжнє розслідування, адже учасникам довелося досліджувати поверхні, за якими попередньо готували судді. Микола Петровський, Юлія Марковецька та Дмитро Давиденко дебютували в ролі капітанів.

Володимир готував Полтавські галушки, Ольга — французький цибулевий суп, Ектор — бурітос. А після судді залишили поверхні з якими і сліди виробничого процесу.

«Головне — правильно розгадати страви. Адже вони схожі на багато інших. Найголовніше — знайти основну підказку. Наприклад, борошно та форма буріто. В цибулевому супі — підібрати правильні овочі. А от страву Володимира важливо не сплутати з варениками. Усі три страви розповідають наші історії. Та з цих історій ми залишили вам лише натяки», — зауважать судді.

Найгіршою була команда Дмитра. І як капітан, він взяв відповідальність за поразку на себе. Крім того, учасники обрали Оксану Шевченко, яка також отримала чорний фартух.

Ціна критики для кожного учасника — це рівень успіху на проєкті. Другим завданням було не просто приготування страви, а показати, наскільки вміло вони вміють критикувати суперників. Учасники готували відомі та класичні страви, назви яких ховалися в конвертах з нумерацією. Цифра, яка була написана на конверті, відповідала кількості балів, яку кулінар може заробити.

На цей раз оцінювали страви не тільки судді, а й критикували аматори. Для того, аби розгледіти помилку, учасники могли тільки спостерігати за процесом, але не куштувати. Оксана Шевченко вирішила ризикнути і взялася за найскладнішу страву, за що отримала 25 шефів, а також змогла зняти чорний фартух.

А от найменше шефів сьогодні заробили Артем Пересков, Петро Федюшко, Дмитро Давиденко, Тетяна Штайнбрун, Юля Марковецька і Мирослава Пекарюк. Тож всі вони відправилися на першу битву чорних фартухів.

Хто залишив проєкт «МастерШеф»-12 у 3 випуску від 09.09.2023?

У першій битві чорних учасники готували, тримаючись за руки. Тобто вільною була лише одна рука, якою аматорам довелося і нарізати, і обсмажувати, і варити.

На жаль, із завданням не впоралася Тетяна Штайнбрунн. Тож у 3 випуску проєкт «МастерШеф»-12 залишила саме вона.

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