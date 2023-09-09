Мастер Шеф 12 сезон: кто ушел в 3 выпуске от 09.09.2023

«МастерШеф»-12 выпуск 3: первая битва черных

Приветствие двадцатки мечтает услышать каждый, кто решается прийти на кастинг. «МастерШеф» – это возможность кардинально изменить собственную жизнь. В этом году судьи готовы поделиться своими секретами приготовления. Как начался сезон двадцатки аматоров? Какие испытания столкнули соперников? И кто покинул кулинарное шоу после первого сражения черных фартуков? Больше — в материале о 3 выпуске от 09.09.2023.

Первый конкурс предусматривал настоящее расследование, ведь участникам пришлось изучить поверхности, за которыми предварительно готовили судьи. Николай Петровский, Юлия Марковецкая и Дмитрий Давиденко дебютировали в роли капитанов.

Владимир готовил Полтавские галушки, Ольга – французский луковый суп, Эктор – буритос. А после судьи оставили поверхности, с которыми и следы производственного процесса.

«Главное – правильно разгадать блюда. Они ведь похожи на многие другие. Самое главное – найти основную подсказку. Например, мука и форма бурито. В луковом супе – подобрать правильные овощи. А вот блюдо Владимира важно не спутать с варениками. Все три блюда повествуют наши истории. Но из этих историй мы оставили вам только намеки», — заметят судьи.

Худшей была команда Дмитрия. И, как капитан, он взял ответственность за поражение на себя. Кроме того, участники избрали Оксану Шевченко, которая также получила черный фартук.

Цена критики для каждого участника – это уровень успеха на проекте. Второй задачей было не просто приготовление блюда, а показать, насколько умело они умеют критиковать соперников. Участники готовили известные и классические блюда, названия которых скрывались в конвертах с нумерацией. Цифра, написанная на конверте, соответствовала количеству баллов, которое кулинар может заработать.

В этот раз оценивали блюда не только судьи, но и критиковали аматоры. Для того чтобы рассмотреть ошибку, участники могли только наблюдать за процессом, но не пробовать. Оксана Шевченко решила рискнуть и взялась за самое сложное блюдо, за что получила 25 шефов, а также смогла снять черный фартук.

А вот меньше всего шефов сегодня заработали Артем Пересков, Петр Федюшко, Дмитрий Давиденко, Татьяна Штайнбрун, Юля Марковецкая и Мирослава Пекарюк. Все они отправились на первое сражение черных фартуков.

Кто покинул проект «МастерШеф»-12 в 3 выпуске от 09.09.2023?

В первой битве черных участники готовили, держась за руки. То есть свободной была одна рука, которой аматорам пришлось и нарезать, и обжаривать, и варить.

К сожалению, с задачей не справилась Татьяна Штайнбрунн. Так что в 3 выпуске проект «МастерШеф»-12 покинула именно она.

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