Мастер Шеф 12 сезон: кто ушел в 4 выпуске от 16.09.2023

«МастерШеф»-12: прикоснуться к мечте в 4 выпуске

В 4 выпуске проекта «МастерШеф»-12 аматоры прикоснулись к мечте. Безусловно, каждый мечтал о своем собственном ресторане с кучей гостей, наслаждающихся авторскими блюдами. В первом испытании соперники могли стать рестораторами и почувствовать все «шедевры» этой профессии. Но сначала определились с шефами, которых было три: Роман Нестерчук, Екатерина Радченко и Ольга Рябенко. Их избрали судьи, ведь они хотели убедиться в своих наблюдениях, кто способен быть настоящим лидером. Больше – в материале STB.UA.

Быть шефом – огромная ответственность. Ведь именно от него зависит работа всего коллектива. И соперники также были согласны с выбором тройки судей, ведь заметили, что не было такого капитана, к которому им не хотелось попасть.

Капитаны придумали название для собственного ресторана, написали меню из трех блюд, а затем с этим меню могли устроить к себе на работу поваров. К кому идти в команду сегодня решали любители. Однако предварительно должны были написать… резюме! Все как в реальной жизни: чтобы получить работу мечты, нужно пройти собеседование. Резюме были без имени, без фото, поэтому выбирали исключительно по профессиональным качествам.

Не попадавшие в команду формировали команду андердогов. Однако в конце конкурса именно эта команда одержала победу. Ее возглавила Валерия Матрохина, которая удачно смогла распределить процессы на кухне между 10-ти аматоров. А вот худшей сегодня была команда Кати. Так что она и Руслан Батыльчук получили черные.

Во втором конкурсе любителей ждала огромная карта Украины.

«У нас для вас приятная новость! Ведь вместе с этим испытанием вы навсегда войдете в историю: историю “МастерШеф” и украинской национальной кухни. Тема – региональные блюда всей страны. Российская агрессия против Украины началась в Крыму. Именно эта оккупированная часть дольше всего ожидает возвращения в семью. Крым будет украинским. И этим конкурсом мы об этом напомним. Поэтому и все пути путешествия по Украине мы начнем с Крыма», — отметили судьи.

Капитанов выбирала Валерия. Поэтому решили не создавать себе лишней угрозы и определила Анну Скачко и Марину Швец. Но получилось ли у нее задуманное? Смогли ли соперницы превзойти ее и вырвать из рук победу?

Толченики, шпундра, картофельники, голубцы с картошкой, хмыс, сластены, коршуны, пундики, чабреки и многие другие украинские блюда сегодня презентовали команды.

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Наименьшее количество баллов за свой преодоленный путь получили Желтые – команда, которую возглавила Анна. Она также определила Оксану Шевченко как одну из тех, кто виноват в поражении. Хотя соперники с этим не соглашались. Несмотря на это, определилась четверка отправившихся на битву черных в 4 выпуске проекта «МастерШеф»-12.

Кто покинул проет «МастерШеф»-12 в 4 выпуске от 16.09.2023?

Достаточно мало кулинарных знаний судьи успели передать любителям. Так что покидать проект на самом старте не хотелось никому. И чтобы получить шанс продолжить борьбу, соперники получили разные элементы одежды: рюкзак для младенца, жилет и брюки строителя, тренч и т.д. И сегодня это были буквально поварские передвижные шкафы. В течение конкурса было запрещено класть на поверхность еду или девайсы.

К сожалению, в 4 выпуске с испытанием не справилась Анна Скачко. Именно она покинула проект «МастерШеф»-12 от 16.09.2023.

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