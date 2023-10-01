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«МастерШеф»-12: подкаст, эстафета и заговор против одного участника в 6 выпуске

01.10.2023

В 6 выпуске проекта «МастерШеф»-12 судьи рискнули опробовать не только участников, но и себя в новом жанре. Впервые в истории «МастерШеф» Украины выпуск кулинарного подкаста. Но предварительно участники разделились на три команды. Капитанами сегодня стали Саша Козярчук, Дмитрий Давиденко и Оксана Шевченко. Больше об этом и других командных конкурсах — в материале от 6 выпуска.

Мастер Шеф 12 сезон: кто ушел в 6 выпуске от 30.09.2023

Каждая команда должна была приготовить три блюда. А вот какие именно узнавали из кулинарного подкаста. Судьи поделились драгоценными рецептами, личным опытом на кухне и даже вспоминали истории из детства. Подкаст продолжался 1 час в прямом эфире. А командам пришлось параллельно слушать и готовить.

Мастер Шеф 12 сезон: кто ушел в 6 выпуске от 30.09.2023

Лучше всего справилась команда Саши. Ведь именно они смогли идеально подать гребешки в индийском стиле из карри, мидии по рецепту Владимира и брауни с пьяной вишней и шоколадным шоколадом от Оли.

Мастер Шеф 12 сезон: кто ушел в 6 выпуске от 30.09.2023

А вот самыми слабыми сегодня оказались красные – команда Дмитрия. Так что черные одели капитан и Роман Нестерчук.

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Второй конкурс предполагал эстафету. Это о скорости, смекалке и мастерстве прийти первым. Безусловно, это командный конкурс. Саша в качестве бонуса получил возможность вновь возглавить команду, а также определить противника. Им стал Артем Пересков. Такой выбор обусловлен тем, что некоторые участники считали, что он по-прежнему держится на проекте за счет способностей других. Поэтому пора развеять или подтвердить такие мнения соперников.

Мастер Шеф 12 сезон: кто ушел в 6 выпуске от 30.09.2023

Аматоры по очереди должны были делать по одному процессу. Готовили утиное филе в 5 специях с вишней и молодой свеклой, глазированной в портвейне. Предварительно судьи диктовали все 8 этапов, которые нужно было записать и распределить между конкурсантами. Но не обошлось без легендарного судейского «но». Участники распределяли процессы не между собою, а между командой соперников. Так что стратегию выбрали все одинаковую: сильнейших ставили на заготовки, самых слабых — на соусы, мясо и презентацию.

Мастер Шеф 12 сезон: кто ушел в 6 выпуске от 30.09.2023 Мастер Шеф 12 сезон: кто ушел в 6 выпуске от 30.09.2023

В погоне за стратегией проиграли обе команды. Команда Саши предварительно договорились и вместе решили голосовать против Оксаны. С чем категорически не согласились судьи, ведь в блюде было достаточно других недостатков, кроме презентации, за которую отвечала Оксана.

Мастер Шеф 12 сезон: кто ушел в 6 выпуске от 30.09.2023

«Вчера я не взяла на конкурс очки, так что могла допустить ошибки в презентации. Но завтра я надену их и сделаю чистую подачу с хорошей тарелкой. А вы, команда, наденьте очки на свою душу», — подытожила Оксана Шевченко.

Мастер Шеф 12 сезон: кто ушел в 6 выпуске от 30.09.2023

Кто покинул проект «МастерШеф»-12 в 6 выпуске от 30.09.2023?

На битве черных соперничали Дмитрий Давиденко, Оксана Шевченко, Роман Нестерчук и Артем Пересков. Условия битвы заключались в том, что именно участники в белом диктовали рецепты. Более того, диктовал именно тот, кто больше всего желал поражения своему сопернику.

Мастер Шеф 12 сезон: кто ушел в 6 выпуске от 30.09.2023

Артем Пересков, которому помогала остаться в проекте Виктория Науменко, не справился со всеми ее подсказками. Именно он покинул проект в 6 выпуске «МастерШеф»-12 от 30.09.2023.

Мастер Шеф 12 сезон: кто ушел в 6 выпуске от 30.09.2023

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