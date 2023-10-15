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МастерШеф

«МастерШеф»-12: чи витримали аматори спортивні навантаження у 8 випуску?

15.10.2023

8 випуск проєкту «МастерШеф»-12 почався з епіграфу: «Життя – наче коробка шоколадних цукерок. Ніколи не знаєш, яка тобі трапиться». На учасників чекав найсолодший конкурс сезону. А от хто був неуважним, ризикував проковтнути гірку пігулку. Та це не просто змагання дегустаторів, а пошук справжнього МастерШефа! Більше про 8 тиждень кулінарного шоу «МастерШеф»-12 — в матеріалі STB.UA.

Мастер Шеф 12 сезон: хто пішов у 8 випуску від 14.10.2023

Перше випробування дало унікальну можливість аматорам потрапити на майстер-клас Ольги Мартиновської. Не обійшлося і без суддівських «але». На цей раз було цілих 5 команд, тобто суперники поділилися на трійки. Капітанами стали Іван, Ілля, Руслан, Сашко та Віка. Готували трюфельні цукерки. Та це не все. Перед командами на столі лежало 200 цукерок, в яких було приховано начинки. Завдання — відгадувати начинку і відтворювати її за рецептурою Олі. Та команда, яка відгадала і відтворила цукерку — отримувала 3 бали. Якщо не вгалади складові, але приготували смачно, — 1 бал. Якщо і не вгадала, і не смачно — бал віднімається.

Мастер Шеф 12 сезон: хто пішов у 8 випуску від 14.10.2023

П’яна вишня, імбир з курагою, малина та м’ята, полуниця й базилік, карамелізована груша з блакитним сиром були приховані в шоколадному ганаші. Найбільше відгадали і відтворили команда Руслана — Оля та Валерія, заробивши 19 балів. А от найгіршими сьогодні була команда Вікторії. Незважаючи на те, що вона позиціонувала себе як кондитерка, команда заробила -1 бал. 

Мастер Шеф 12 сезон: хто пішов у 8 випуску від 14.10.2023

Тепер настав час відпрацьовувати шоколадні калорії. Робота кухаря виснажлива, а й інколи калорійна. Тож завжди потрібно бути струнким духом і тілом. 

Більше на тему: «МастерШеф»-12: чи можливо ввести в оману монополістів 7 випуску?

Мастер Шеф 12 сезон: хто пішов у 8 випуску від 14.10.2023

Капітанами стали Мирослава, Оксана та Юля. Готували основну страву та десерт, головне — низькокалорійні. А поки всі працюють, один з команди спалює власні калорії. Якщо аматор зупиняється — зупиняється вся команда. Найкраще попрацювала команда Юлі. Врятувала їх Ірина, яка невпинно протягом години тренувалася. 

Мастер Шеф 12 сезон: хто пішов у 8 випуску від 14.10.2023

Хто залишив проєкт «МастерШеф»-12 у 8 випуску від 14.10.2023?

На битві чорних змагалися Оксана, Микола, Сашко, Роман, Іван та Мирослава. На аматорів чекало 8 міні-поверхонь. Три духові шафи, одна раковина, одна плита тощо. Цей випуск був присвячений правильному харчуванню, калоріям, спорту, тож прийшов момент поставити в цій історії жирну крапку. 

Мастер Шеф 12 сезон: хто пішов у 8 випуску від 14.10.2023

«Сьогодні ми хочемо, аби ви зробили роботу над помилками. А саме — приготували смачний та корисний десерт. Ми протестимо і ваші вміння домовлятися з тими, хто бореться так само за місце в проєкті. Але попередньо доведеться вам залізти в хулахуп. Троє кухарів — в одному, ще троє — в другому. І так ви будете пересуватися по кухні протягом 1,5 години», — зауважили судді.  

На жаль, у 8 випуску на битві чорних із завданням не впорався Іван Пєший. Тож у випуску від 14.10.2023 проєкт «МастерШеф»-12 залишає саме він. 

Мастер Шеф 12 сезон: хто пішов у 8 випуску від 14.10.2023

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