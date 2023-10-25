«МастерШеф»-12: смогут ли любители приготовить 22 блюда на открытом костре в 10 выпуске?

Уже в эту субботу, 28 октября, на телеканале СТБ выйдет 10 выпуск кулинарного шоу «МастерШеф»-12. В первом испытании к аматорам приедут маленькие пластуны. Кроме того, кулинаров ждет выездной конкурс, который пройдет под открытым небом с дровами и костром. Не пропустите жаркий летний 10 выпуск «МастерШеф»-12 в субботу, 28 октября, в 19:00 на СТБ!

«Сегодня мы не планируем рисковать вашей жизнью и отправлять в горы или заминированные проклятыми русскими оккупантами леса. Мы только смоделируем ситуацию, в которой вам придется добывать составляющие в походе, а затем готовить еду на открытом огне», – сообщил Владимир Ярославский.

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Украинская скаутская организация, воспитывающая патриотически всесторонне развитых детей, посетит шоу «МастерШеф»-12. Одно из главных умений, которое развивают в себе пластуны, это умение выживать в дикой природе и ориентироваться на местности. Так что аматоры будут готовить именно для них. Знаются ли повара в детском питании? Неужели Оля, воспитывающая четырех детей, не справится с меню для двадцатки маленьких путешественников? И победят ли любимые макароны здоровое овощное пюре?

Во втором испытании соперникам понадобится навык слышать друг друга. Каждому придется много говорить, слушать и договариваться. Ведь работа в ресторане – это командный труд. Что придумают судьи для проработки таких «скиллов»? Как любители используют рации, чтобы достучаться до сотрудников вымышленных заведений? И почему в этот раз участники решат «сливать» Илью?

Video: МастерШеф 12 сезон 10 выпуск: анонс от 28.10.2023 МастерШеф-12, что будет в 10 выпуске? Смотрите анонс 10 выпуска МастерШеф 12 сезон от 28.10.2023 на сайте СТБ

Не пропустите уже в эту субботу, 28 октября, в 19:00 на телеканале СТБ 10 выпуск проекта «МастерШеф»-12.

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