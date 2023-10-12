«МастерШеф»-12 випуск 8: найсолодший конкурс сезону, 200 цукерок і хулахуп

Вже цієї суботи, 14 жовтня, вийде 8 випуск кулінарного шоу «МастерШеф»-12. Аматори готові знову доводити, що гідні змагатися за звання найкращого кухаря сезону. Проте чим довше вони залишаються в шоу, тим складніші випробування на них чекають. Чим на цей раз вражатимуть конкурси, які приготували їм судді? Не пропустіть випуск від 14.10.2023 о 19:00 на СТБ.

На учасників чекає найсолодший конкурс сезону. Проте хто буде неуважним, ризикує проковтнути гірку пігулку. Це не просто змагання дегустаторів, а пошук справжнього МастерШефа! Адже аматорам доведеться скуштувати… 200 цукерок! Важливо правильно побудувати стратегію, аби не нашкодити своїм смаковим рецепторам, і якомога більше відгадати начинок. Кому це вдасться? Та невже той, хто позиціонував себе як найкращий кондитер, опиниться в чорному?

Більше на тему: «МастерШеф»-12: чи можливо ввести в оману монополістів 7 випуску?

Після солодкого столу доведеться відпрацьовувати з’їдені калорії. Робота кухаря виснажлива, а й інколи калорійна. Тож завжди потрібно бути струнким духом і тілом. Тож аби твоя команда могла працювати за кухонними поверхнями, потрібно покрутити педалі й потягати гантелі. Кому не під силу фізичні навантаження? Невже одна з команд так і не візьметься за процеси? А хто взагалі відпустить Ірину на бігову доріжку на цілих півтори години без заміни?

Чи можливо уявити хулахуп, який крутять троє? Проте на СТБ можливо все, тож у 8 випуску декому доведеться зробити роботу над помилками в такий спосіб.

Не пропустіть 8 випуск кулінарного шоу «МастерШеф»-12 вже цієї суботи, 14 жовтня, о 19:00 на СТБ.

Video: МастерШеф 12 сезон 8 випуск: анонс від 14.10.2023 МастерШеф-12 що буде у 8 випуску? Дивіться анонс 8 випуску МастерШеф 12 сезон від 14.10.2023 на сайті СТБ

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ