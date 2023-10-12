«МастерШеф»-12 выпуск 8: самый сладкий конкурс сезона, 200 конфет и хулахуп

Уже в эту субботу, 14 октября, выйдет 8 выпуск кулинарного шоу «МастерШеф»-12. Аматоры готовы снова доказывать, что достойны бороться за звание лучшего повара сезона. Однако чем дольше они остаются в шоу, тем сложнее испытания их ждут. Чем на этот раз поразят конкурсы, которые приготовили им судьи? Не пропустите выпуск от 14.10.2023 в 19:00 на СТБ.

Участников ждет самый сладкий конкурс сезона. Однако кто будет невнимательным, рискует проглотить горькую пилюлю. Это не просто соревнование дегустаторов, а поиск настоящего МастерШефа! Ведь любителям придется попробовать… 200 конфет! Важно правильно построить стратегию, чтобы не навредить своим вкусовым рецепторам и как можно больше отгадать начинок. Кому это удастся? Неужели тот, кто позиционировал себя как лучший кондитер, окажется в черном?

Больше по теме: МастерШеф-12: возможно ли обмануть монополистов 7 выпуска?

После сладкого стола придется отрабатывать съеденные калории. Работа повара изнурительная, а иногда и калорийная. Так что всегда нужно быть стройным духом и телом. Чтобы твоя команда могла работать за кухонными поверхностями, нужно покрутить педали и потянуть гантели. Кому не по силам физические нагрузки? Неужели одна из команд так и не возьмется за процессы? А кто вообще отпустит Ирину на беговую дорожку на целых полтора часа без замены?

Возможно ли представить хулахуп, который крутят трое? Однако на СТБ возможно все, так что в 8 выпуске некоторым придется сделать работу над ошибками таким образом.

Не пропустите 8 выпуск кулинарного шоу «МастерШеф»-12 уже в эту субботу, 14 октября, в 19:00 на СТБ.

Video: МастерШеф 12 сезон 8 выпуск: анонс от 14.10.2023 МастерШеф-12, что будет в 8 выпуске? Смотрите анонс 8 выпуска МастерШеф 12 сезон от 14.10.2023 на сайте СТБ

Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ