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«МастерШеф. Професіонали»-4 випуск 5: яка на смак вибухова страва «бавовна»

11.03.2023

Професіонали продовжують вражати своїми кулінарними витворами мистецтва. У 5 випуску проєкту «МастерШеф. Професіонали»-4 учасникам довелося складати страви, як пазли, а також домовлятися заради додаткових інгредієнтів. А от на битві чорних відбулася справжня бавовна. І ні, не та, про яку вже ми звикли чути. Який на смак вибуховий мем? І хто залишив шоу в 5 випуску від 11.03.2023? Читайте в матеріалі STB.UA.

МастерШеф Професіонали-4 випуск 5 від 11.03.2023

5 тиждень розпочався з таємної гри — учасники заходили до темної кімнати, де на них чекали судді. Кожен отримував лише один етап або складову страви для приготування. А все інше — суперники. Після кулінарної аудієнції професіоналам довелося об’єднуватися у трійки та шукати продовження власного рецепту. 

«На перший погляд — не складне завдання. По-перше — одна страв на трьох. По-друге — необхідно знайти партнера і зібрати страву, як пазл», — був певний Антон Гільчук.      

МастерШеф Професіонали-4 випуск 5 від 11.03.2023

Едуард, Антон та Іван Івачук швидко зрозуміли, що мають різні процеси спільної страви. А приготувати мають лазанью з кроликом. 

«У сучасному світі це можна назвати “easy”, шо у перекладі з англійської — легко. Я просто не очікував, що ця трійця знайде одне одного так швидко і зрозуміє, що їм потрібно приготувати доволі таки не класичну страву», — зауважив Ектор.   

Артем з Вікою не знайшли до своєї страви з гребінця та пюре з цвітної капусти правильний соус. Змість апельсинового бер блану, вони обрали «Блю Чіз», який пасував до ньоків. Проте Поліна з Олексієм вирішили поєднати їх з грибним жу. 

МастерШеф Професіонали-4 випуск 5 від 11.03.2023

Найкраще з конкурсом впоралася команда Насті, Данко та Олександра. А от Юра, Регіна та Іван Козир отримали чорні фартухи. 

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Другий конкурс був індивідуальним. На столах стояли коробки-загадки, під якими лежали звичайні продукти без екзотики. Завдання — приготувати одну страву, яка буде гідною подачі ресторану високої кухні. Та це ще не все. Аби стати успішними рестораторами, потрібно вміти домовлятися. Поміняти, поділитися, зторгуватися — це навички кухарів, які тримаються міцно у сфері кулінарного бізнесу. Судді хотіли побачити не тільки шефів, а й рестораторів. Ніхто не любить викидати гроші у смітник. Саме тому наприкінці конкурсу судді зважили відходи. Той, хто мав найбільшу вагу сміття, — отримував чорний фартух.     

МастерШеф Професіонали-4 випуск 5 від 11.03.2023

Наприклад, Настя готувала крамбл зі взбитим ганашем. Стартовий продукт у неї були вершки. Тож за борошно, шоколад і яйця їй довелося домовлятися. Олександр Дімітров вражав своєю неординарністю. Чоловік вирішив збирати для своєї атмосферної страви не самі складові, а їх залишки: зрете риби, панцирі від креветок тощо.

МастерШеф Професіонали-4 випуск 5 від 11.03.2023

Чорні фартухи отримали Сашко Габак за найбільшу вагу відходів, а Віка Рябова та Вікторія Сопіна  — за недосконалість смаку.

Хто залишив проєкт «МастерШеф. Професіонали»-4 у 5 випуску від 11.03.2023?  

Битва чорних давно стала локальним мемом. Загалом меми займають почесне місце в інформаційній культурі. Тож для учасникам у чорному довелося розуміти страву за мемом. А от у всіх під коробками лежала… бавовна!

МастерШеф Професіонали-4 випуск 5 від 11.03.2023

МастерШеф Професіонали-4 випуск 5 від 11.03.2023

Професіоналам потрібно було приготувати страву, яка візуального нагадуватиме бавовну. Юра Крижановський найгірше впорався із завданням. Тож у 5 випуску «МастерШеф. Професіонали»-4 проєкт залишив саме він.   

МастерШеф Професіонали-4 випуск 5 від 11.03.2023

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