МастерШеф Профессионалы-4 выпуск 5 от 11.03.2023

«МастерШеф. Профессионалы»-4 выпуск 5: какая по вкусу взрывная «бавовна»

Профессионалы продолжают поражать своими кулинарными произведениями искусства. В 5 выпуске проекта «МастерШеф. Профессионалы»-4 участникам пришлось складывать блюда как пазлы, а также договариваться ради дополнительных ингредиентов. А вот на битве черных состоялась настоящая «бавовна» . И нет, не та, о которой мы уже привыкли слышать. Какой по вкусу взрывной мем? И кто покинул шоу в 5 выпуске от 11.03.2023? Читайте в материале STB.UA.

5 неделя началась с тайной игры — участники заходили в темную комнату, где их ждали судьи. Каждый получал только один этап или составную часть блюда для приготовления. А все остальное – соперники. После кулинарной аудиенции профессионалам пришлось объединяться в тройки и искать продолжение собственного рецепта.

«На первый взгляд – несложная задача. Во-первых – одно блюдо на троих. Во-вторых, необходимо найти партнера и собрать блюдо, как пазл», — был уверен Антон Гильчук.

Эдуард, Антон и Иван Ивачук быстро поняли, что имеют разные процессы совместного блюда. А приготовить должны лазанью с кроликом.

«В современном мире это можно назвать “easy”, что в переводе с английского – легко. Я просто не ожидал, что эта троица найдет друг друга так быстро и поймет, что им нужно приготовить не классическое блюдо», — заметил Эктор.

Артем с Викой не нашли к своему блюду из гребешка и пюре из цветной капусты правильный соус. Вместо апельсинового бер блана, они выбрали «Блю Чиз», который подходил к ньоккам. Однако Полина с Алексеем решили соединить их с грибным жу.

Лучше всего с конкурсом справилась команда Насти, Данко и Александра. А вот Юра, Регина и Иван Козырь получили черные фартуки.

Больше по теме: «МастерШеф. Профессионалы»-4 выпуск 4: воспроизвести особенности украинских областей с помощью блюд

Второй конкурс был индивидуальным. На столах стояли коробки-загадки, под которыми лежали обычные продукты без экзотики. Задача – приготовить одно блюдо, которое будет достойно подачи ресторана высокой кухни. Это еще не все. Чтобы стать успешными рестораторами, нужно уметь договариваться. Поменять, поделиться, торговаться – навыки поваров, которые держатся крепко в сфере кулинарного бизнеса. Судьи хотели увидеть не только шефов, но и рестораторов. Никто не любит выбрасывать деньги в помойку. Именно поэтому в конце конкурса судьи взвесили отходы. Тот, кто имел наибольший вес мусора, получал черный фартук.

К примеру, Настя готовила крамбл со взбитым ганашем. Стартовый продукт у нее были сливки. Так что за муку, шоколад и яйца ей пришлось договариваться. Александр Димитров поражал своей неординарностью. Мужчина решил собирать для своего атмосферного блюда не составляющие, а их остатки: хребет рыбы, панцири от креветок и т.д.

Черные фартуки получили Саша Габак за наибольший вес отходов, Вика Рябова и Виктория Сопина — за несовершенство вкуса.

Кто покинул проект «МастерШеф. Профессионалы»-4 в 5 выпуске от 11.03.2023?

Сражение черных давно стало локальным мемом. В целом, мемы занимают почетное место в информационной культуре. Поэтому для участников в черном пришлось понимать блюдо по мему. А вот у всех под коробками лежал… хлопок!

Профессионалам нужно было приготовить блюдо, которое будет визуально напоминать хлопок. Юра Крыжановский хуже всего справился с задачей. Так что в 5 выпуске «МастерШеф. Профессионалы»-4 проект покинул именно он.

Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ