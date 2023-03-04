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«МастерШеф. Профессионалы»-4 выпуск 4: воспроизвести особенности украинских областей с помощью блюд

04.03.2023

4 выпуск кулинарного шоу «МастерШеф. Профессионалы»-4 снова поражал своей неординарностью. Участники готовили на песке и камнях, воспроизводили особенности кухни всех областей Украины, а также принимали настоящие вызовы! Неужели Юрий Крыжановский доказал, что он не самый слабый и выбился в лидеры? А также, кто неожиданно покинул проект в 4 выпуске «МастерШеф. Профессионалы»-4 от 04.03.2023? Больше – в материале STB.UA.

МастерШеф Профессионалы-4 выпуск 4 от 04.03.2023

Первый конкурс 4 выпуска был командным. Судьи избрали капитанов: Василий Томыщ, Антон Богданов, Виктория Сопина и Саша Димитров. На этот раз шефы хотели посмотреть, как участники готовы принимать вызовы. Логика проста: чтобы стать победителем сезона, нужно бросить вызов всем конкурентам и выдержать удар. Эктор начал предлагать ряд испытаний, а команды их либо принимать, либо блокировать. К примеру: кому не слабо сделать карпаччо с закрытыми глазами? Кто сможет приготовить утку по-пекински за час? Безусловно, такое блюдо приготовить за это время невозможно, так что приходилось быть осмотрительными, чтобы не попасть в ловушку.

МастерШеф Профессионалы-4 выпуск 4 от 04.03.2023

МастерШеф Профессионалы-4 выпуск 4 от 04.03.2023

Команды готовили разноцветные блины за 20 минут, используя природные красители; сбивали майонез вилкой за 5 минут, делали сорбет из водки без мороженицы. Молекулярную икру 100 гр за 10 минут готовила команда Саши Димитрова. Ресторанное блюдо без тепловой обработки и ножей, а также мясную пену делала команда Виктории Сопиной. Антон Богданов решился сварить фасоль за 30 минут и десерт с перцем Каролина Рипер, а Василий Томыщ рискнул на банош на газовой горелке.

МастерШеф Профессионалы-4 выпуск 4 от 04.03.2023 МастерШеф Профессионалы-4 выпуск 4 от 04.03.2023 МастерШеф Профессионалы-4 выпуск 4 от 04.03.2023

В конце испытания судьи определили команды, которые хуже всего справились с задачей. Капитаны самых слабых команд — Саша Димитров и Василий Томыщ — решили, что именно они заслуживают черных фартуков.

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Во втором командном конкурсе Виктория Сопина выбирала себе конкурентов. Избрав Юру Крыжановского капитаном, кондитерша рассчитывала на его поражение. Но не все участники на кухне «МастерШеф» согласны с таким мнением: «Его все считают самым слабым. Но я так не думаю. У него есть свои сильные стороны», — отметил Антон Гильчук.

МастерШеф Профессионалы-4 выпуск 4 от 04.03.2023

Третьим капитаном стал Саша. Выбрав себе су-шефов, участники узнали об условиях испытания. Капитанам пришлось покинуть кухню. Правила просты: приготовить 5 блюд украинской кухни, каждое из которых должно представлять географическую область Украины. А вот понять, к какой области относится конкретное блюдо, задача капитана!

МастерШеф Профессионалы-4 выпуск 4 от 04.03.2023

Кулинары сразу же начали вспоминать все свои знания этнической кухни. Для Киевской области готовили киевский торт, Херсонской — томаты, Одесской — форшмак, Луганской — «угольный бассейн Украины», Ивано-Франковской — деруны из белых грибов, Закарпатской — банош, Львовской — сырник, Крым — чебуреки и т.д.

МастерШеф Профессионалы-4 выпуск 4 от 04.03.2023 МастерШеф Профессионалы-4 выпуск 4 от 04.03.2023

Больше всего блюд угадали Юра и Саша. И вот по вкусовым качествам победу одержала команда Юрия Крыжановского. Черный фартук получила Вика Сопина, которая вовремя недооценила соперника, а также Иван Иванчук.

Кто покинул проект «МастерШеф. Профессионалы»-4 в 4 выпуске от 04.03.2023?

В конце недели состоялась битва черных. Под коробками-загадками лежала посуда, на которой участники должны были подавать блюда. Песок, камни, почва, трава — все это символизировало Олешковские пески, Карпатские горы, Полесские леса и Донбасскую степь. Судьи хотели, чтобы кулинары сделать природу еще и аппетитной. В качестве тарелки использовать нужно атрибут из коробки, а блюдо сделать неотъемлемой частью инсталляции.

МастерШеф Профессионалы-4 выпуск 4 от 04.03.2023 МастерШеф Профессионалы-4 выпуск 4 от 04.03.2023 МастерШеф Профессионалы-4 выпуск 4 от 04.03.2023

К сожалению, с задачей не справился Василий Томыщ. В 4 выпуске именно он покинул проект «МастерШеф. Профессионалы»-4.

МастерШеф Профессионалы-4 выпуск 4 от 04.03.2023

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