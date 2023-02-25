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«МастерШеф. Профессионалы»-4 выпуск 3: песня-ингредиент «Ой, у лузі червона калина»

25.02.2023

3 выпуск кулинарного шоу «МастерШеф. Профессионалы»-4 поражал музыкальными и творческими знаниями участников. Блюда-антонимы и спрятанные в строках песен ингредиенты — то, чем поражали профессионалы сегодня. Первая битва черных фартуков и вылет одного участника – обо всем этом читайте в материале STB.UA.

МастерШеф Профессионалы-4 выпуск 3 от 25.02.2023

Двадцатка сезона посетила легендарную кухню «МастерШеф», где их уже ждал командный конкурс. Судьи избрали капитанов: Регина Белоткач, Антон Гильчук, Артем Кабулахин и Ваня Иванчук. Задачей было переосмыслить классику мировой кулинарии. Некоторые блюда иногда надоедают, поэтому шефы пытаются их модернизировать. Каждая команда должна была приготовить как можно больше вкусных блюд-антонимов. Но должно быть очевидно, к какому блюду участники приготовили «антоним». Если это тирамису – савоярди в маскарпоне – то профессионалы подают его наоборот – маскарпоне в савоярди.

МастерШеф Профессионалы-4 выпуск 3 от 25.02.2023

Команда Вани подала голый бургер, кордон блю с панировкой внутри и десерты.

МастерШеф Профессионалы-4 выпуск 3 от 25.02.2023

Команда Артема представила яблоки по-киевски. Также успели сделать тарт с грушей, веллингтон и форшмак.

МастерШеф Профессионалы-4 выпуск 3 от 25.02.2023

Команда Регины сделала упор на зразы, плов и пиццу. В качестве десерта избрали тарт татен и Павлову. Кроме того, придумали, как сделать американский суп клэм-чаудер наоборот.

МастерШеф Профессионалы-4 выпуск 3 от 25.02.2023

МастерШеф Профессионалы-4 выпуск 3 от 25.02.2023

МастерШеф Профессионалы-4 выпуск 3 от 25.02.2023

МастерШеф Профессионалы-4 выпуск 3 от 25.02.2023

Антон Гильчук взялся за объект нематериального культурного наследия ЮНЕСКО – украинский борщ! Кондитер Вика Рябова готовила профитроль наизнанку, а Виктория Сопина — трюфельные конфеты в виде вишни с трюфельным муссом. Однако в результате команда не смогла реализовать ни одного блюда. Более того, попросили судей не пробовать то, что вынесли. Так что синим пришлось голосовать за самых слабых — Антона и Вику Рябову.

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Во втором конкурсе участники работали в тройках. Знали ли вы, какая по вкусу песня «Ой, у лузі червона калина»? Это испытание заключалось в исполнении песен, содержащих названия необходимых продуктов. Главное — быть в хорошем настроении, петь на украинском и угадывать нужные составляющие!

МастерШеф Профессионалы-4 выпуск 3 от 25.02.2023

«Ой у вишневому саду, там соловейко щебетав…» — вишня.

«Ой чи живі чи здорові всі родичі гарбузові…» — тыква.

«Сійся, родися, жито, пшениця…» — пшеница.

«Качка воду пила, а я копнув качну в срачку, качка сі втопила…» — утка.

«Жили у бабусі, два веселих гусі…» — гусь.

«Олені, Олені, не бриті і не голені…» — оленина.       

«Піду я у садочок, наїмся черв’ячків…»  и т.д. 

МастерШеф Профессионалы-4 выпуск 3 от 25.02.2023 МастерШеф Профессионалы-4 выпуск 3 от 25.02.2023 МастерШеф Профессионалы-4 выпуск 3 от 25.02.2023

Первая битва черных в проекте «МастерШеф. Профессионалы»-4  

Черные фартуки в 3 выпуске получили Юра, Марта, Антон и Вика. Участников ждало испытание — приготовить ткань! А именно: воспроизвести фактуру. Семь видов тканей – это семь видов фактур, которые нужно воспроизвести визуально в блюде. Например, копируя джинс – приготовить нечто похожее, например кожуру рыбы.

МастерШеф Профессионалы-4 выпуск 3 от 25.02.2023 МастерШеф Профессионалы-4 выпуск 3 от 25.02.2023

С этой задачей не справилась Марта Опанащук. Так что в 3 выпуске проект «МастерШеф. Профессионалы»-4 покинула именно она.

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