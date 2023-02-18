«МастерШеф. Профессионалы»-4 выпуск 2: путь к двадцатке сезона и украинизация классических блюд

2 выпуск кулинарного проекта «МастерШеф. Профессионалы»-4 поражал тремя конкурсами. Участники доказывали, что достойны двадцатки и белоснежного кителя. Какие блюда презентовали судьям? Неужели кулинарам удалось придумывать собственные произведения искусства, граничащие с безумием? И как украинизировали мировую классику? Больше о 2 выпуске шоу «МастерШеф. Профессионалы»-4 – далее в материале STB.UA.

На поле боя украинцы побеждают т.н. «вторую армию мира», а на «МастерШеф» — шефы делают кулинарную классику еще вкуснее. Однако ее нужно только ласково украинизировать, чтобы она стала на порядок лучше. Первый конкурс оказался командным. Участников разделили на шесть групп путем жеребьевки. Задачей было приготовить по три блюда, которые уже хорошо известны. Однако важным условием было добавить украинский вкус. Например, во французские улитки — свекольный бер блан. Ведь что, как ни свекла, идентифицирует наши кулинарные произведения искусств? Итак, подытоживая первый конкурс, команды создали следующие кулинарные шедевры:

пицца с фрешем из свеклы, в сочетании с салом и обжаренным картофелем;

десерт Павлова с карамелизированной тыквой;

лазанья с кроликом на основе гречневой муки;

эклер с начинкой из груши и айвы;

ризотто с зеленым горошком, свининой, мятой и козьим сыром;

тако со сливочным соусом и свининой;

канноли с гречневой мукой, медом и тыквой;

эскарго с форшмаком и т.д.

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После этого конкурса определилась первая пятерка участников, получивших кители и прошедших в двадцатку – Анастасия Шевченко, Антон Гильчук, Иван Козырь, Регина Белоткач и Юра Крыжановский.

Следующий конкурс заинтриговал с первых секунд. На рабочих поверхностях стояли коробки-загадки, под которыми находились странные названия: маникюр укоризненной грозы, совесть троллейбусного дантиста, жажда крученых очков, каркас меняющейся банальности и т.д. Блюда без рецептов, технологических карт и составляющих. Их еще никто и никогда не готовил, но такая возможность выпала на участников кулинарного шоу! Рамок не было. Однако свобода — это хорошо и плохо. Ведь каждый должен был проявить свою фантазию. Кто-то сразу вошел в азарт, а для кого это стало настоящей преградой. В течение часа участники поражали, удивляли и придумывали. Что из этого вышло?

Подкопченное мороженое.

Шоколадный бисквит с компоте из кизила, который символизировал старую сову с разбитыми очками.

Крокеты с творогом, напоминающим по консистенции зубную пасту.

Соленая кутья с историей мужского баритона, которым колядуют после Святвечера.

В последнем конкурсе за белый китель соревновались участники, которые еще не успели покорить судей. Война украла из нашей жизни яркие цвета. Оставила только черный и белый. Иногда серый… Проект «МастерШеф. Профессионалы»-4 стремится вернуть яркие краски в украинские дома. Но кроме высокой цели есть и более прагматичная — научить участников работать с цветами. Это ведь неотъемлемый навык каждого шефа.

Этот конкурс определил полный состав двадцатки сезона!

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