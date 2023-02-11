«МастерШеф. Профессионалы»-4: кто получил белый фартук в 1 выпуске?

Состоялась премьера кулинарного шоу «МастерШеф. Профессионалы»-4. В 1 выпуске проекта удивляли неординарными блюдами, которые сложно приготовить за 45 минут. Кто-то решался путать шефов, представляя обычный печеный картофель в фольге. А некоторые участники рисковали и брались за рыбу, которую готовили впервые! Чем еще удивлял 1 выпуск? Кто получил белые фартуки? И какие блюда поразили судей МастерШеф? Читайте на сайте STB.UA.

Анастасия Шевченко из Николаева. 13 марта 2022 года девушка планировала открыть собственную кондитерскую. Но началась полномасштабная война…

«В кондитерскую попал российский снаряд. Повыбивало окна, двери… Моя мать чуть не погибла. Были сильные обстрелы. И если бы мы не уехали, не знаю, что с нами было. Так что я спасала своего ребенка и маму», — признается Настя.

Первое блюдо Насти в проекте «МастерШеф. Профессионалы»-4 – десерт крамбл и конфи из маракуи.

Шеф-сыровар Данко Матийчук производит сыры. Этот процесс считает неотъемлемой составляющей кухни. Когда мужчине не хватало зелени в блюдах, он решил взяться за ее выращивание. Представляя блюдо судьям отметил, что абсолютно все продукты сделаны им самим.

«То, что вы развиваете украинское сыроделие – невероятно важно. И ваша бурата намного вкуснее, чем та, которую я пробовал в Италии», — прокомментировал Эктор.

Антон Богданов – разработчик стрит-фуд доставки. Для судей проекта приготовил баклажаны с сыром и икрой.

«С началом войны мы с командой собрались на своей старой кухне. Волонтерили. Готовили 80 кг баноша с трюфельной пастой, а всего за день — более 1000 блюд», — вспоминает Антон.

Шеф-повар Виктор Волошин был в Херсоне, когда началась полномасштабная война. В оккупации пробыл 60 дней. Выбираться было достаточно опасно и сложно. Проходил 68 блокпостов, а 200 км ехал 18 часов…

«В первые три дня войны я отправился в муниципальную стражу. Помогал городу, горожанам. Тогда у нас было еще много продуктов, так что я их сортировал… Также помню, как мне привезли 10 000 кур, их нужно было чистить. Что-то нужно было с ними делать, чтобы раздавать людям», — вспоминает мужчина.

Шефов удивлял телячьим тартаром с икрой из пива в украинской подаче.

«Скоро увижу Эктора… Я даже не могу себе представить! Я так мечтала о встрече с ним», — признается Полина Клименко.

Кондитер 8 месяцев прожила в Испании. Однако вернулась домой, потому что хочет жить в Украине. Долго мечтала об участии в проекте «МастерШеф». В 1 выпуске удивила судей авторским десертом.

Участник Юра Крыжановский решил приготовить утку с яблоками. Несмотря на то, что мужчина работал до войны су-шефом в ресторане Одессы, всегда стремился совершенствовать свои знания. Но когда закрыли все заведения из-за полномасштабного вторжения россии в Украину, Юра не испугался работы и в простом заведении на вынос.

Алексей Шуляченко – повар-тиктокер. Больше всего его видео собрало 13 млн. Однако там он не готовил, а сжег коптильню… Признается, чтобы донести зрителям действительно кулинарные произведения искусств, иногда приходится собирать аудиторию на «хайповых» видео. И на проект «МастерШеф. Профессионалы»-4 пришел не за пиаром, а за знаниями. Судьям презентовал изысканное блюдо – табуле, люля-кебаб и соус.

Кондитер Виктория Рябова пришла на проект с Наполеоном. Вспоминает, как в детстве в ее кулинарные способности поверил отец, служащий в рядах ВСУ. Теперь она хочет отблагодарить его и показать, что достойна самой профессиональной кухни страны.

«Мой торт есть в Книге рекордов Украины. Самый высокий торт высотой в 3 метра. Съедобны были некоторые слои, но другие ярусы нужно было обтянуть и залить кремом. Ушло 75 кг мастики», – говорит Виктория.

Владислав из Запорожья приехал на проект, чтобы узнать свои ошибки и прокачать их. Презентовал блюдо, которое еще ни разу не готовил, — малый посол азовской камбалы.

А вот Антор рассказал, что его жена считает, что «МастерШеф» был его мечтой, поэтому он здесь. Судьям представил блюдо корейский юкхе.

Ярослав уже был участником шоу в сезоне с подростками. Говорит, что повзрослел, теперь может участвовать в сезоне профессионалов. Поразил панкейками из цуккини с лососем.

София училась в Академии Ольги Мартыновской, а удивляла морским окунем.

Иван Козырь — участник 10 сезона «МастерШеф». Все это время не переставал готовить. Сейчас су-шеф в ресторане Днепра. Когда началась война, на кухне заведения вместе с командой готовил до 800 порций каждый день. Каждая весила до 1 кг. Сейчас он профи в мясе. Так что готов поражать судей стейками.

Опанащук Марта приехала из Житомира. Студентка. Однако уже готова соперничать с профессионалами. Судьям презентовала сеченик украинский.

Следующий участник Александр Габак. Он покорял этническую закарпатскую культуру. Готовит блюда по старинным рецептам. На проект также выбрал этническое блюдо – стейк из тыквы.

Каре ягненка с овощами презентовала Регина Белоткач. Она владелица заведений, самостоятельно возглавляет кухню.

Талантливые повара продолжали удивлять судей: лосось на пару, кролик, тартар, ленивые вареники, фисташковый киевский торт, утиное филе с корнем сельдерея, молекулярные десерты и т.д.

Впервые на кастинг решили принести… французский макарон! Ведь за 45 минут приготовить этот десерт невозможно. Однако для Василия Томища это вызов. И он принимает его!

«Моя цель выиграть этот проект, получить приз 300 000 гривен и отдать их на ВСУ», – подытожил Василий.

Саша Гриценко считает, что кулинария — это то, что он умеет делать лучше всего. Так что готов участвовать и соревноваться в проекте. Первым блюдом выбрал котлету и пюре. Однако удивлял множеством техник, которыми совершенствовал свое блюдо.

Следующий участник сравнивает свою работу на кухне с кинолентой Ридли Скотта «Чужой». Когда-то удивлял девушку фонданом из майского жука, или мясом из бобра. Однако судей решил не ужасать. Александр Димитров приготовил стейк и тартар из оленины.

Кондитерка Виктория Сопина та самая девочка из одесского дворика, которая всех друзей вкусно кормила. Самоучка, училась с помощью интернета. С 24 февраля ее кондитерская превратилась в благотворительный центр, ежедневно кормивший Нацгвардию.

«Мне хотелось их баловать. Я же тыл. Но я не готовила им как волонтер, я готовила, чтобы выразить благодарность, что я могу спать дома», — вспоминает со слезами на глазах Вика.

Удивляла тирамису с фисташкой.

А вот Антон Гильчук подошел к выбору блюда достаточно прагматично, взяв те продукты, которые есть дома у каждого украинца. Сало и печеный картофель – именно то, что так любим все мы.

«Для меня наше украинское сало — это что-то на уровне панчетты или хамона. Так что хочется развивать культуру употребления этого продукта».

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