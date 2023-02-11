«МастерШеф. Професіонали»-4: хто отримав білий фартух у 1 випуску?

Відбулася прем’єра кулінарного шоу «МастерШеф. Професіонали»-4. У 1 випуску проєкту дивували неординарними стравами, які складно приготувати за 45 хвилин. Хтось наважувався плутати шефів, презентуючи звичайну печену картоплю у фользі. А деякі учасники ризикували і бралися за рибу, яку готували вперше! Чим ще дивував 1 випуск? Хто отримав білі фартухи? Та які страви вразили суддів «МастерШеф»? Читайте в матеріалі STB.UA.

Анастасія Шевченко з Миколаєва. 13 березня 2022 року дівчина планувала відкрити власну кондитерську. Але почалася повномасштабна війна…

«У кондитерську потрапив російський снаряд. Повибивало вікна, двері… Моя мати ледве не загинула. Були сильні обстріли. І якби ми не поїхали, не знаю, що з нами було. Тож я спасала свою дитину, і маму», — зізнається Настя.

Перша страва Насті у проєкті «МастерШеф. Професіонали»-4 — десерт крамбл та конфі з маракуї.

Шеф-сировар Данко Матійчук виробляє сири. Цей процесс вважає невід’ємною складовою кухні. Колись чоловікові не вистачало зелені у стравах. Тож він вирішив взятися за її вирощування. Презентуючи страву суддям зазначив, що абсолютно всі продукти зроблені ним самим.

«Те, що ви розвиваєте українське сироваріння — неймовірно важливо. І ваша бурата набагато смачніша ніж та, яку я коштував у Італії», — прокоментував Ектор.

Антон Богданов — розробник стріт-фуд доставки. Для суддів проєкту приготував баклажани з сиром та ікрою.

«З початком війни ми з командою зібралися на своїй старій кухні. Волонтерили. Готували 80 кг баношу з трюфельною пастою, а загалом за день — більше 1000 страв», — згадує Антон.

Шеф-кухар Віктор Волошин перебував у Херсоні, коли почалася повномасштабна війна. В окупації пробув 60 днів. Вибиратися було доволі небезпечно і складно. Проходив 68 блокпостів, а 200 км їхав 18 годин…

«В перші три дні війни я пішов у муніципальну варту. Допомагав місту, містянам. Тоді у нас було ще багато продуктів, тож я їх сортував… Також пам’ятаю, як мені привезли 10 000 кур, їх потрібно було чистити. Щось потрібно було з ними робити, аби роздавати людям», — згадує чоловік.

Шефів дивував телячим тартаром з ікрою із пива в українській подачі.

«Скоро побачу Ектора… Я навіть не можу собі це уявити! Я так мріяла про зустріч із ним», — зізнається Поліна Клименко.

Кондитерка 8 місяців прожила в Іспанії. Проте повернулася додому, адже хоче жити в Україні. Довго мріяла про участь у проєкті «МастерШеф». У 1 випуску здивувала суддів авторським десертом.

Учасник Юра Крижановський вирішив приготувати качку з яблуками. Незважаючи на те, що чоловік працював до війни су-шефом у ресторані Одеси, завжди прагнув вдосконалювати свої знання. Та коли закрили всі заклади через повномасштабне вторгнення росії в Україну, Юра не злякався роботи і у простому закладі на виніс.

Олексій Шуляченко — кухар-тіктокер. Найбільше його відео зібрало 13 млн. Проте там він не готував, а спалив коптильню… Зізнається, аби донести глядачам дійсно кулінарні витвори мистецтв, інколи доводиться збирати аудиторію на «хайпових» відео. Та на проєкт «МастерШеф. Професіонали»-4 прийшов не за піаром, а за знаннями. Суддям презентував вишукану страву — табуле, люля-кебаб та соус.

Кондитерка Вікторія Рябова прийшла на проєкт із Наполеоном. Згадує, як у дитинстві в її кулінарні здібності повірив батько, який наразі служить у лавах ЗСУ. Тож тепер вона хоче віддячити йому і показати, що гідна найпрофесійнішої кухні країни.

«Мій торт є у Книзі рекордів України. Найвищий торт висотою у 3 метри. Їстівними були деякі шари, але інші яруси потрібно було обтягнути і залити кремом. Пішло 75 кг мастіки», — каже Вікторія.

Владислав із Запоріжжя приїхав на проєкт, аби дізнатися про свої помилки, та прокачати їх. Презентував страву, яку жодного разу ще не готував, — малий посол азовської камбали.

А от Антор розповів, що його дружина вважає, що «МастерШеф» був його мрією, тож він тут. Суддям презентував страву корейський юкхе.

Ярослав вже був учасником шоу у сезоні з підлітками. Каже, що подорослішав, тож тепер може брати участь у сезоні професіоналів. Вразив панкейками із цукіні з лососем. Софія навчалася в Академії Ольги Мартиновської, а дивувала морським окунем.

Іван Козир — учасник 10 сезону «МайстерШеф». Весь цей час не припиняв готувати. Зараз су-шеф у ресторані Дніпра. Коли почалася війна, на кухні закладу разом із командою готував до 800 порцій щодня. Кожна важила до 1 кг. Зараз він профі у м’ясі. Тож готовий вражати суддів стейками.

Опанащук Марта приїхала з Житомира. Студентка. Проте вже готова змагатися з професіоналами. Суддям презентувала січеник український.

Наступний учасник Олександр Габак. Він підкорював етнічною закарпатською культурою. Готує страви за старовинними рецептами. На проєкт також обрав етнічну страву — стейк із гарбуза.

Каре ягня з овочами презентувала Регіна Білоткач. Вона власниця закладів, самостійно очолює кухню.

Талановиті кухарі продовжували дивувати суддів: лосось на пару, кролик, тартар, ліниві вареники, фісташковий київський торт, качине філе з коренем селери, молекулярні десерти тощо.

Вперше на кастинг вирішили принести… французький макарон! Адже за 45 хвилин приготувати цей десерт неможливо. Проте для Василя Томища це виклик. І він його приймає!

«Моя мета виграти цей проєкт, отримати приз 300 000 гривень і віддати їх на ЗСУ», — підсумував Василь.

Сашко Гриценко вважає, що кулінарія — це те, що він вміє робити найкраще. Тож готовий брати участь і змагатися у проєкті. Першою стравою обрав котлету з пюре. Проте дивував безліччю технік, якими довершим свою страву.

Наступний учасник порівнює свою роботу на кухні з кінострічкою Рідлі Скотта «Чужий». Колись дивував дівчину фонданом із хруща, або м’ясом із бобра. Проте суддів вирішив не жахати. Тож Олександр Дімітров приготував стейк та тартар з оленини.

Кондитерка Вікторія Сопіна та сама дівчинка з одеського дворика, яка всіх друзів смачно годувала. Самоучка, навчалася через інтернет. З 24 лютого її кондитерська перетворилася на благодійний центр, який щодня годував Нацгвардію.

«Мені хотілося їх балувати. Я ж тил. Та я не готувала їм як волонтер, я готувала, аби висловити вдячність, що маю змогу спати вдома», — згадує зі сльозами на очах Віка.

Дивувала тірамісу з фісташкою.

А от Антон Гільчук підійшов до вибору страви досить прагматично, взявши ті продукти, які є вдома у кожного українця. Сало і печена картопля — саме те, що так полюбляємо всі ми.

«Для мене наше українське сало — це щось на рівні панчетти чи хамона. Тож хочеться розвивати культуру вживання цього продукту».

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