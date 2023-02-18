«МастерШеф. Професіонали»-4 випуск 2: шлях до двадцятки сезону й українізація класичних страв

2 випуск кулінарного проєкту «МастерШеф. Професіонали»-4 вражав трьома конкурсами. Учасники доводили, що гідні двадцятки та білого кітеля. Які страви презентували суддям? Невже кулінарам пощастило вигадувати власні витвори мистецтва, що межували з божевіллям? І як українізували світову класику? Більше про 2 випуск шоу «МастерШеф. Професіонали»-4 — далі в матеріалі STB.UA.

На полі бою українці перемагають т.з. «другу армію світу», а на «МастерШеф» — шефи роблять кулінарну класику ще смачнішою. Проте її потрібно тільки лагідно українізувати, аби вона стала на порядок кращою. Перший конкурс видався командним. Учасників розділили на шість груп, шляхом жеребкування. Завданням було приготувати по три страви, які вже добре відомі. Проте важливою умовою було додати український присмак. Наприклад, до французьких равликів — буряковий бер блан. Адже що, як не буряк, ідентифікує наші кулінарні витвори мистецтв? Отже, підсумовуючи перший конкурс, команди створили такі кулінарні шедеври:

піца з фрешем із буряка, у поєднанні з салом і обсмаженою картоплею;

десерт Павлова з карамелізованим гарбузом;

лазанья з кроликом на основі гречаного борошна;

еклер з начинкою із груші та айви;

різотто з зеленим горошком, свининою, м’ятою та козячим сиром;

тако зі сметанковим соусом і свининою;

канолі з гречаним борошном, медом і гарбузом;

ескарго з форшмаком тощо.

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Після цього конкурсу визначилася перша п’ятірка учасників, які отримали кітелі і пройшли у двадцятку — Анастасія Шевченко, Антон Гільчук, Іван Козир, Регіна Білоткач і Юра Крижановський.

Наступний конкурс заінтригував з перших секунд. На робочих поверхнях стояли коробки-загадки, під якими знаходилися дивні назви: манікюр докірливої грози, совість тролейбусного дантиста, жага кручених окулярів, каркас мінливої банальності тощо. Страви — без рецептів, технологічних карт і складових. Їх ще ніхто і ніколи не готував, проте така доля випала на учасників кулінарного шоу! Рамок не існувало. Проте свобода — це добре, і погано. Адже кожен мав проявити свою фантазію. Хтось одразу увійшов у азарт, а для когось це стало справжньою перепоною. Протягом години учасники вражали, дивували і вигадували. Що з цього вийшло?

Підкопчене морозиво

Шоколадний бісквіт з компоте із кизилу, який символізував стару сову з побитими окулярами;

Крокети з сиром, що нагадують по консистенції зубну пасту;

Солона кутя з історією чоловічого баритону, яким колядують після Святвечора.

В останньому конкурсі за білий кітель змагалися ті учасники, які ще не встигли підкорити суддів. Війна забрала з нашого життя яскраві кольори. Залишила лише чорний та білий. Інколи сірий… Проєкт «МастерШеф. Професіонали»-4 прагне повернути яскраві фарби в українські оселі. Та окрім високої мети, є і більш прагматична — навчити учасників працювати з кольорами. Адже це невід’ємний навик кожного шефа.

Цей конкурс визначив повний склад двадцятку сезону!

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