МастерШеф Професіонали-4 випуск 3 від 25.02.2023

«МастерШеф. Професіонали»-4 випуск 3: пісня-інгредієнт «Ой, у лузі червона калина»

3 випуск кулінарного шоу «МастерШеф. Професіонали»-4 вражав музичними і творчими знаннями учасників. Страви-антоніми, інгредієнти, що заховані у рядках пісень, — те, чим вражали професіонали сьогодні. Перша битва чорних фартухів і виліт одного учасника — пор все це читайте в матеріалі STB.UA.

Двадцятка сезону завітала на легендарну кухню «МастерШеф», де на них вже чекав командний конкурс. Судді обрали капітанів: Регіна Білоткач, Антон Гільчук, Артем Кабулахін та Ваня Іванчук. Завданням було переосмислити класику світової кулінарії. Деякі страви інколи набридають, тож шефи намагаються їх модернізувати. Кожна команда мала приготувати якомога більше смачних страв-антонімів. Та має бути очевидним, до якої страви учасники приготували “антонім”. Якщо це тірамісу — савоярді в маскарпоне — то професіонали подають її навпаки — маскарпоне в савоярді.

Команда Вані подала голий бургер, кордон блю с паніровкою всередині та десерти.

Команда Артема презентувала яблука по-київськи. Також встигли зробити тарт з грушею, веллінгтон і форшмак

Команда Регіни зробила акцент на зрази, плов і піцу. В якості десерту обрали тарт татен і Павлову. Крім того, вигадали, як зробити американський суп клем-чаудер навпаки.

Антон Гільчук взявся за об’єкт нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО — український борщ! Кондитерка Віка Рябова готувала профітроль навиворiт, а Вікторія Сопіна — трюфельні цукерки у вигляді вишні з трюфельним мусом. Проте в результаті команда не змогла втілити жодної страви. Ба більше, попросили суддів не куштувати те, що винесли. Тож синім довелося голосувати за найслабших — Антона та Віку Рябову.

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У другому конкурсі учасники працювали у трійках. Чи знали ви, яка на смак пісня «Ой, у лузі червона калина»? Наразі випробування полягало у виконанні пісень, які містять назви необхідних продуктів. Головне — бути у гарному настрої, співати українською і вгадувати потрібні складові!

«Ой у вишневому саду, там соловейко щебетав…» — вишня.

«Ой чи живі чи здорові всі родичі гарбузові…» — гарбуз.

«Сійся, родися, жито, пшениця…» — пшениця.

«Качка воду пила, а я копнув качну в срачку, качка сі втопила…» — качка.

«Жили у бабусі, два веселих гусі…» — гуска.

«Олені, Олені, не бриті і не голені…» — оленина.

«Піду я у садочок, наїмся черв’ячків…» тощо.

Перша битва чорних у проэкті «МастерШеф. Професіонали»-4

Чорні фартухи у 3 випуску отримали Юра, Марта, Антон та Віка. На учасників чекало випробування — приготувати тканину! А саме: відтворити її фактуру. Сім видів тканин – це сім видів фактур, які потрібно передати візуально у страві. Наприклад, копіюючи джинс – приготувати щось схоже, наприклад, шкірку риби.

З цим завданням не впоралася Марта Опанащук. Тож у 3 випуску проєкт «МастерШеф. Професіонали»-4 залишила саме вона.

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