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МастерШеф

«МастерШеф. Професіонали»-4 випуск 4: відтворити особливості українських областей за допомогою страв

04.03.2023

4 випуск кулінарного шоу «МастерШеф. Професіонали»-4 знову вражав своєю неординарністю. Учасники готували на піску та камінні, відтворювали особливості кухні всіх областей України, а також приймали справжні виклики! Невже Юра Крижановський довів, що він не найслабший і вибився у лідери? А також, хто несподівано залишив проєкт у 4 випуску ««МастерШеф. Професіонали»-4 від 04.03.2023? Більше — в матеріалі STB.UA.

МастерШеф Професіонали-4 випуск 4 від 04.03.2023

Перший конкурс 4 випуску був командним. Судді обрали капітанів: Василь Томищ, Антон Богданов, Вікторія Сопіна та Сашко Дімітров. Цього разу шефи хотіли подивитися, як учасники ладні приймати виклики. Логіка проста: аби стати переможцем сезону, потрібно кинути виклик всім конкурентам і витримати удар. Тож Ектор розпочав пропонувати ряд випробувань, а команди їх або приймати, або блокувати. На приклад: кому не слабо зробити карпаччо із закритими очима? Хто зможе приготувати качку по-пекінськи за годину? Безумовно, таку страву приготувати за цей час неможливо, тож треба було бути обачними, аби не потрапити в пастку. 

МастерШеф Професіонали-4 випуск 4 від 04.03.2023

МастерШеф Професіонали-4 випуск 4 від 04.03.2023

Команди готували різнокольорові млинці за 20 хвилин, використовуючи природні барвники; збивали майонез виделкою за 5 хвилин, робили сорбет із горілки без морожениці. Молекулярну ікру 100 гр за 10 хвилин готувала команда Сашка Дімітрова.  Ресторанну страву без теплової обробки та ножів, а також м’ясну піну робила команда Вікторії Сопіної. Антон Богданов наважився зварити квасолю за 30 хвилин і десерт із перцеп Кароліна Ріпер, а Василь Томищ ризикнув на банош на газовими пальнику. 

МастерШеф Професіонали-4 випуск 4 від 04.03.2023

МастерШеф Професіонали-4 випуск 4 від 04.03.2023

МастерШеф Професіонали-4 випуск 4 від 04.03.2023

Наприкінці випробування судді визначили команди, які найгірше впоралася із завданням. Капітани найслабших команд — Cашко Дімітров та Василь Томищ — вирішили, що саме вони заслуговують на чорні фартухи. 

Більше на тему: «МастерШеф. Професіонали»-4 випуск 3: пісня-інгредієнт «Ой, у лузі червона калина»

У другому командному конкурсі Вікторія Сопіна обирала собі конкурентів. Обравши Юру Крижановського капітаном, кондитерка розраховувала на його поразку. Та не всі учасники на кухні «МастерШеф» згодні з такою думкою: «Його всі вважають за найслабшого. Проте я так не думаю. У нього точно є свої сильні сторони», — зауважив Антон Гільчук.   

МастерШеф Професіонали-4 випуск 4 від 04.03.2023

Третім капітаном став Сашко. Обравши собі су-шефів, учасники дізналися про умови випробування. Капітанам довелося залишити кухню. Правила прості: приготувати 5 страв української кухні, кожна з яких має представляти географічну область України. А от зрозуміти, до якої області належить конкретна страва, має капітан!

МастерШеф Професіонали-4 випуск 4 від 04.03.2023

Кулінари одразу ж почали згадувати про всі свої знання етнічної кухні. Для Київської області готували київський торт, Херсонської — томати, Одеської — форшмак, Луганської — “вугільний басейн України”, Івано-Франківської — деруни з білих грибів, Закарпатської — банош, Львівської — сирник, Крим — чебуреки тощо. 

МастерШеф Професіонали-4 випуск 4 від 04.03.2023

МастерШеф Професіонали-4 випуск 4 від 04.03.2023

Найбільше страв відгадали Юра і Сашко. А от за смаковими якостями перемогу здобула команда Юрка. Чорний фартух отримала Віка Сопіна, яка недооцінила суперника, а також Іван Іванчук.

МастерШеф Професіонали-4 випуск 4 від 04.03.2023

Хто залишив проєкт «МастерШеф. Професіонали»-4 у 4 випуску від 04.03.2023?  

Наприкінці тижня відбулася битва чорних. Під коробками-загадками лежав посуд, на якому учасники мали подавати страви. Пісок, каміння, грунт, трава — все це символізувало Олешківські піски, Карпатські гори, Поліські ліси та Донбаський степ. Судді хотіли, аби кулінари зробити природу ще й апетитною. В якості тарілки використати потрібно атрибуз з-під коробки, а страву зробити невід’ємною частиною інсталяції.  

МастерШеф Професіонали-4 випуск 4 від 04.03.2023 МастерШеф Професіонали-4 випуск 4 від 04.03.2023 МастерШеф Професіонали-4 випуск 4 від 04.03.2023

На жаль, із завданням не впорався Василь Томищ. Тож у 4 випуску саме він залишив проєкт «МастерШеф. Професіонали»-4.  

МастерШеф Професіонали-4 випуск 4 від 04.03.2023

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