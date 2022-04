Судді шоу МастерШеф зібрали 700 тисяч гривень для Охматдиту

Судді шоу «МастерШеф. Битва сезонів» Ольга Мартиновська та Володимир Ярославський зібрали 700 тисяч гривень для найбільшої дитячої лікарні України «Охматдит».

«700 тисяч гривень! Саме стільки ми з вами зібрали на сьогодні. Дякуємо кожному, хто став частиною цього великого благодійного проєкту! Ми продовжуємо йти до мільйона. Давайте за кілька днів досягнемо цілі і допоможемо діткам, які так цього потребують.

На сайті (в шапці профілю) ви можете придбати нашу електронну кулінарну книгу “100 рецептів на кожен день” (українською та англійською мовою) та електронну кондитерську книгу “Простіше простого” від Лізи Глінської. Діліться останніми постами з наших акаунтів або посиланням на сайт у себе в сторіс, аби більше людей доєдналося до благодійної ініціативи. Обіймаємо та разом до перемоги!».

Більше на тему: Анна Просвєтова: Російська пропаганда змінює реальність людини за тією самою системою, що й секти

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ.

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.