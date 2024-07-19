Разом рятувати найдорожче: Судді «МастерШеф» долучилися до допомоги Охматдиту

Минулого тижня вся Україна сконцентрувалась на допомозі постраждалим від ракетного обстрілу рф українських міст, зокрема столиці. Кожен небайдужий долучився до подолання наслідків обстрілу: донатами, фізичною допомогою, розбором завалів тощо. Активну участь в благодійних ініціативах взяли й судді «МастерШеф» на СТБ — Ектор Хіменес-Браво, Ольга Мартиновська та Володимир Ярославський.

На початку повномасштабного вторгнення росії в Україну Ольга Мартиновська та Володимир Ярославський вже проводили благодійну ініціативу на підтримку дитячої лікарні Охматдит. Вони продавали електронну версію авторської кулінарної книги «100 рецептів на кожен день» за внесок на будь-яку суму, а всі отримані кошти переказали на допомогу лікарні. Тоді вдалось зібрати близько двох мільйонів гривень. Дізнавшись про страшний обстріл Охматдиту 8 липня, Ольга та Володимир вирішили відновити продаж книги за донат. Лише за три дні вдалось зібрати більш як 700 тисяч гривень.

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«Друзі, ми переказали ще 712 тисяч гривень на рахунок «Охматдиту». Цю суму ми зібрали за 3 дні продажів електронної книги «100 рецептів на кожен день» за будь-яку суму донату. Всього лише 3 дні. Уявіть! Усе це завдяки вам. Завдяки вашим репостам. Завдяки вашим донатам. Завдяки нашому спільному бажанню врятувати найдорожче — наших малюків, наше майбутнє!

Ідея повторити ініціативу щодо допомоги найбільшій дитячій лікарні з’явилася в ту секунду, коли ми дізналися про потрапляння ворожих ракет. Ми вже проводили таку ініціативу на початку повномасштабного вторгнення та не очікували, що зможемо знову зібрати таку велику суму (всього 2,7 млн гривень ми передали Охматдиту з продажу наших книг). І не просто збирати, а віддавати свої книги. Кожен з вас, хто доєднався до ініціативи, став янголом-охоронцем для маленьких діток!

Наша книга вже стала символом допомоги дітям. Зараз нас зігрівають думки про те, що тепер ви, готуючи за нашими рецептами, згадуватимете, частиною якої важливої справи стали. Ми безмежно вдячні кожному та кожній з вас. Люди, ви такі неймовірні. Продовжуймо робити добрі справи разом! Обіймаємо. Сильно-сильно!», — дякували українцям Ольга та Володимир.

Ектор Хіменес-Браво, разом з командою своїх ресторанів BAO та NAM, привіз до Охматдиту 100 порцій обідів, фрукти, лід та хачапурі від партнера — ресторану Джорджія. Також три дні поспіль шеф-кухар з командою привозили обіди для тих, хто допомагав долати наслідки обстрілу біля дитячого садочку в Голосіївському районі столиці.

«Через біль, сльози та ненависть люди об’єдналися. В цьому неймовірна сила українців! Я та команди моїх ресторанів відразу ухвалили рішення допомогти постраждалим. Менеджери закладів відреагували моментально, адже це відповідає нашим цінностям. Ми не можемо інакше. Нам важливо допомогти усіма можливими способами. Ми відразу вирішили відвезти обіди в Охматдит та дитячий садок в Голосіївському районі. Я дуже вдячний своїм працівникам та усім небайдужим українцям. Лише разом ми подолаємо ворога», — говорить Ектор Хіменес-Браво.

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