Вітя Перехрест лікує людей на Київщині

Учасник шоу «МастерШеф. Битва сезонів» та улюбленець глядачів телеканалу СТБ Віктор Перехрест уже більше місяця займається медичною допомогою постраждалим від війни людям. Подробиці читайте в матеріалі.

«Я пішов у лави парамедиків з початку війни. Зараз допомагаю жителям різних містечок, які справді потребують медичної допомоги (Бучанський р-н). Роблю уколи, знеболюю, повертаю до тями. Я чітко для себе вирішив поки допомагати саме медициною, а не кухнею, хоча раніше працював шеф-кухарем у скаутському таборі і розуміюся на польовій кухні. Я тут потрібніший».

