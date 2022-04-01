Врятував більше пів сотні людей: Вітя Перехрест лікує людей на Київщині
01.04.2022
Учасник шоу «МастерШеф. Битва сезонів» та улюбленець глядачів телеканалу СТБ Віктор Перехрест уже більше місяця займається медичною допомогою постраждалим від війни людям. Подробиці читайте в матеріалі.
«Я пішов у лави парамедиків з початку війни. Зараз допомагаю жителям різних містечок, які справді потребують медичної допомоги (Бучанський р-н). Роблю уколи, знеболюю, повертаю до тями. Я чітко для себе вирішив поки допомагати саме медициною, а не кухнею, хоча раніше працював шеф-кухарем у скаутському таборі і розуміюся на польовій кухні. Я тут потрібніший».
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