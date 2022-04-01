Спас больше полусотни человек: Витя Перехрест лечит людей на Киевщине
01.04.2022
Участник шоу «МастерШеф. Битва сезонов» и любимец зрителей телеканала СТБ Виктор Перехрест уже больше месяца занимается медицинской помощью пострадавшим от войны людям. Подробности читайте в материале.
«Я пошел в ряды парамедиков с начала войны. Сейчас помогаю жителям разных городков, действительно нуждающимся в медицинской помощи (Бучанский р-н). Делаю уколы, обезболиваю, возвращаю в чувство. Я четко для себя решил пока помогать именно медициной, а не кухней, хотя раньше работал шеф-поваром в скаутском лагере и разбираюсь в полевой кухне. Я здесь нужнее».
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