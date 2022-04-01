Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PCEtLSA8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSIxMjQ5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJTVEJfRnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0id3d3LnN0Yi51YS9tYXN0ZXJjaGVmIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMDEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4gLS0+

Спас больше полусотни человек: Витя Перехрест лечит людей на Киевщине

01.04.2022

Участник шоу «МастерШеф. Битва сезонов» и любимец зрителей телеканала СТБ Виктор Перехрест уже больше месяца занимается медицинской помощью пострадавшим от войны людям. Подробности читайте в материале.

Витя Перехрест лечит людей на Киевщине

«Я пошел в ряды парамедиков с начала войны. Сейчас помогаю жителям разных городков, действительно нуждающимся в медицинской помощи (Бучанский р-н). Делаю уколы, обезболиваю, возвращаю в чувство. Я четко для себя решил пока помогать именно медициной, а не кухней, хотя раньше работал шеф-поваром в скаутском лагере и разбираюсь в полевой кухне. Я здесь нужнее».

Витя Перехрест лечит людей на Киевщине

Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

banijay logo

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить