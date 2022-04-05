Судьи шоу МастерШеф собрали 700 тысяч гривен для Охматдета

«700 тысяч гривен! Именно столько мы с вами собрали на сегодня. Спасибо каждому, кто стал частью этого большого благотворительного проекта! Мы продолжаем идти к миллиону. Давайте за несколько дней достигнем цели и поможем деткам, которые в этом нуждаются.
На сайте (в шапке профиля) вы можете приобрести нашу электронную кулинарную книгу “100 рецептов на каждый день” (на украинском и английском языке) и электронную кондитерскую книгу “Проще простого” от Лизы Глинской. Делитесь последними постами из наших аккаунтов или ссылкой на сайт у себя в сторис, чтобы больше людей присоединилось к благотворительной инициативе. Обнимаем и вместе к победе!».