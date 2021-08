Уже в цю суботу, 28 серпня, о 19:00 відбудеться прем’єра 11 сезону шоу «МастерШеф»! Нові учасники вже готові підкорювати суддів своїми кулінарними здібностями. Що ж буде в першому випуску легендарного шоу? Читайте просто зараз!

Легендарний кулінарний проєкт «МастерШеф» знову відкриє двері для тих, хто мріє змінити своє життя. Найталановитіші кулінари-аматори з’їдуться з усіх куточків країни на кастинг 11 сезону. У кожного з них буде лише 45 хвилин, щоб приготувати чудову страву і вразити нею суддівську трійку. Свою долю випробують учасники найрізноманітніших професій: гравець у покер, знаменита вчителька, зірка ТікТоку і навіть популярна фудблогерка! Хто ж отримає білий фартух, а разом з ним і шанс потрапити в 20-ку найкращих кулінарів-аматорів?

Судді: Ектор Хіменес-Браво, Володимир Ярославський та Ольга Мартиновська.

