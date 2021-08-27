Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PCEtLSA8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSIxMjQ5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJTVEJfRnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0id3d3LnN0Yi51YS9tYXN0ZXJjaGVmIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMDEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4gLS0+

«МастерШеф»-11: Що буде в прем’єрному випуску шоу?

27.08.2021

Уже в цю суботу, 28 серпня, о 19:00 відбудеться прем’єра 11 сезону шоу «МастерШеф»! Нові учасники вже готові підкорювати суддів своїми кулінарними здібностями. Що ж буде в першому випуску легендарного шоу? Читайте просто зараз!

мастер шеф 11

Легендарний кулінарний проєкт «МастерШеф» знову відкриє двері для тих, хто мріє змінити своє життя. Найталановитіші кулінари-аматори з’їдуться з усіх куточків країни на кастинг 11 сезону. У кожного з них буде лише 45 хвилин, щоб приготувати чудову страву і вразити нею суддівську трійку. Свою долю випробують учасники найрізноманітніших професій: гравець у покер, знаменита вчителька, зірка ТікТоку і навіть популярна фудблогерка! Хто ж отримає білий фартух, а разом з ним і шанс потрапити в 20-ку найкращих кулінарів-аматорів?

Судді: Ектор Хіменес-Браво, Володимир Ярославський та Ольга Мартиновська.

Video: «МастерШеф»-11: Що буде в прем’єрному випуску шоу?

У МастерШеф 11 сезон 1 випуск на кухні МастерШеф учасники будуть готувати на кастингу

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.

banijay logo

Spelling error report

The following text will be sent to our editors:

Send