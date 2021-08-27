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«МастерШеф»-11: Что будет в премьерном выпуске шоу?

27.08.2021

Уже в эту субботу, 28 августа, в 19:00 состоится премьера 11 сезона шоу «МастерШеф»! Новые участники уже готовы покорять судей своими кулинарными способностями. Что же будет в первом выпуске легендарного шоу? Читайте прямо сейчас!

мастер шеф 11

Легендарный кулинарный проект «МастерШеф» вновь откроет двери для тех, кто мечтает изменить свою жизнь. Самые талантливые кулинары-аматоры съедутся со всех уголков страны на кастинг 11 сезона. У каждого из них будет лишь 45 минут, чтобы приготовить восхитительное блюдо и впечатлить им судейскую тройку.  Свою судьбу испытают участники самых разных профессий: игрок в покер, именитая учительница, звезда ТикТока и даже популярный фудблогер! Кто же получит белый фартук, а вместе с ним и шанс попасть в 20-ку лучших кулинаров-аматоров?

Судьи: Эктор Хименес-Браво, Владимир Ярославский и Ольга Мартыновская.

Video: «МастерШеф»-11: Что будет в премьерном выпуске шоу?

В Мастер Шеф 11 сезон 1 выпуске на кухне Мастер Шеф участники будут готовить на кастинге

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