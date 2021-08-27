«МастерШеф»-11: Что будет в премьерном выпуске шоу?
Уже в эту субботу, 28 августа, в 19:00 состоится премьера 11 сезона шоу «МастерШеф»! Новые участники уже готовы покорять судей своими кулинарными способностями. Что же будет в первом выпуске легендарного шоу? Читайте прямо сейчас!
Легендарный кулинарный проект «МастерШеф» вновь откроет двери для тех, кто мечтает изменить свою жизнь. Самые талантливые кулинары-аматоры съедутся со всех уголков страны на кастинг 11 сезона. У каждого из них будет лишь 45 минут, чтобы приготовить восхитительное блюдо и впечатлить им судейскую тройку. Свою судьбу испытают участники самых разных профессий: игрок в покер, именитая учительница, звезда ТикТока и даже популярный фудблогер! Кто же получит белый фартук, а вместе с ним и шанс попасть в 20-ку лучших кулинаров-аматоров?
Судьи: Эктор Хименес-Браво, Владимир Ярославский и Ольга Мартыновская.