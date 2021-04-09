«МастерШеф. Професіонали»-3 випуск 10: хто з учасників здивує суддів та їхніх друзів своїм рестораном?
09.04.2021
Уже завтра, 10 квітня, о 19:15 глядачі телеканалу СТБ побачать довгоочікуваний 10 випуск найкращого кулінарного шоу країни «МастерШеф. Професіонали»-3. Чим дивуватимуть учасники в десятому випуску? Читайте просто зараз!
Професіонали третього сезону втілять найзаповітнішу мрію кожного шефа ― відкрити свій ресторан. Учасники поділяться на дві команди, побудують свої ресторани і продумають авторські сети. Судді та їхні друзі оцінюватимуть концепцію, інтер’єр і якість страв. Ті, хто програє, надінуть чорні фартухи повним складом! Хто ж підкорить вимогливих гостей, а для кого конкурс стане фатальним?
Video: «МастерШеф. Професіонали»-3 випуск 10: хто з учасників здивує суддів та їхніх друзів своїм рестораном?
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