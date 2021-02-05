Проект «МастерШеф» навсегда останется в истории украинской кухни. А первые сезоны «МастерШеф. Профессионалы» показали зрителю совершенно новый уровень кулинарного искусства. Но как сложилась судьба участников первых двух сезонов? Какова она, жизнь после шоу? Об изменениях и достижениях победителей и ярких участников 1 и 2 сезонов «МастерШеф. Профессионалы» узнаете в материале!

Победителем 1 сезона «МастерШеф. Профессионалы» стал простой парень из Камышан. Паша Серветник был настоящим кулинарным открытием и доказал всем, кто в него не верил и подшучивал, что он действительно профессионал и умеет не только выращивать микрозелень. Благодаря победе в шоу парню удалось воплотить свою мечту и заработать первый миллион до 25 лет. Основную часть выигрыша он потратил на стажировки в разных ресторанах мира. Сейчас Паша работает шеф-поваром в одном из заведений Херсона, проводит мастер-классы по всей стране и набирает стажеров.

Подругой Паши Серветника на проекте была кондитер Екатерина Яблонская. Она не отстает от него и активно развивает свою кондитерскую. Также Екатерина воплотила свою детскую мечту и теперь вещает в микрофон в качестве радиоведущей Radio MORE.FM.

Александр Абрамов изначально зарекомендовал себя как опытный и уверенный шеф. После проекта он продолжает активно заниматься ресторанным консалтингом, вести свой сайт и блог в Instagram. Также Александр успешно проводит мастер-классы как для профессионалов, так и для любителей.

Павел Ключник, сходство которого с Олегом Винником поражало телезрителей, работает в ресторане «Guramma Modern Asia», занимающем 1 место в номинации «Топ-20 ресторанов Киева делового и премиум сегмента». Также Павел проводит мастер-классы, ведет свой кулинарный блог в Instagram.

Дмитрий Касап до шоу работал поваром в одесском ресторане и мечтал открыть собственную кофейню. Сейчас он работает шеф-поваром в заведении «UNDERHILL lounge&beach» в Одессе.

Ради участия в «МастерШеф. Профессионалы» Юрий Негрич отложил даже подготовку к свадьбе. Но сейчас, после яркого финала в шоу, Юрий работает шеф-поваром в одном из самых лучших ресторанов Буковеля «VODA club».

Катерина Пескова, несмотря на свой взрывной характер, — самый настоящий трудоголик. После проекта девушка с новой силой занимается развитием своей кондитерской и активно ведет блог в Instagram. Также Катерина еще и YouTube-блогер, а на ее канале уже более 83 тысяч подписчиков.

Теплые взаимоотношения между Песковой и Аликом Мкртчяном прекратились через некоторое время после проекта. К слову, у «бога мяса» также появился свой YouTube-канал с разговорными видео и разными рецептами.

Каждый из 20 участников первого сезона «МастерШеф. Профессионалы» не остановился на достигнутом, ведь настоящие профи учатся и совершенствуют свои навыки всю жизнь.

А вот второй сезон «МастерШеф. Профессионалы» зрителям полюбился больше всего. В нем участвовало множество ярких и необычных кулинаров. Популярный шеф-повар и победитель второго сезона Евгений Гребеник до участия в проекте был шефом в столичном ресторане «Fabius». Он и дальше продолжает работать на этой высокой должности, проводит различные мастер-классы и совершенствуется в кулинарии.

Творческий экспериментатор Эдуард Канарян с каждым конкурсом на проекте повергал судей в шок! Он обожает сочетать, на первый взгляд, совершенно неподходящие друг другу продукты и вкусы. На сегодняшний день он очень увлечен локальными кулинарными традициями разных народов и стран, работает шеф-поваром в заведении «Zweig» и ведет канал на YouTube о кулинарии, на котором уже насчитывается почти 40 тысяч подписчиков!

Александр Цвигун во втором сезоне был одним из самых юных и талантливых кулинаров! Парню больше всего по душе скандинавская кухня, но он не представляет кулинарного искусства без экспериментов и нестандартных решений. До проекта профессионал решил оставить работу за границей, чтобы ухватить как можно больше опыта на «МастерШеф. Профессионалы»-2. Сейчас он работает шеф-поваром в «Kommuna Kitchen» и ходит в кулинарные походы, цель которых — готовить еду в самых экстремальных условиях. Видимо, любимчик Ольги Мартыновской до сих пор скучает по конкурсам шоу!

Одним из самых юных участников на проекте также был Валентин Брайчук. Хоть парень и вылетел из 20-ки довольно рано, он успел полюбиться зрителям кулинарного шоу. В данный момент Валентин работает су-шефом в «100 років тому вперед», шеф-поваром которого является Евгений Клопотенко. По словам шефа, он выбрал Валентина еще в ПТУ. А самого парня очень вдохновляет совместное кулинарное увлечение с Евгением. Парень работает без выходных месяцами, ведь кроме кухни в его жизни нет ничего более важного, и он посвящает любимому делу все свое время. Кроме ресторана Евгения Клопотенко, кулинар работает личным поваром.

Харизматичный Влад Ермаков после кулинарного шоу работает шеф-поваром в одном из самых лучших заведений Харькова «Panorama». Кроме страсти к кулинарному искусству, Владислав является любителем спорта и активного образа жизни: ходит в спортзал и бегает по воскресеньям. Сейчас он также активно развивает свой кулинарный блог в YouTube.

Никита Алимов сейчас продолжает работать поваром горячего процесса в ресторане «Lucky». Известно, что кулинар длительное время готовил на лайнерах и в «Конча-Заспе». Также Никита пробовал себя шефом, но нехватка управленческого опыта привела его на кухню ресторана «Lucky» к Владимиру Ярославскому. Никита убежден, что судья «МастерШеф. Профессионалы» — самый строгий и справедливый шеф. Сейчас он также активно ведет свою страницу в Instagram. В его соцсетях — множество интересных рецептов и фотографий с другом по проекту — Евгением Гребеником. Вместе с ним Никита периодически проводит различные прямые эфиры по кулинарии.

Яркая и взрывная Юлия Жигулина после участия в кулинарном шоу стала су-шефом победителя 8 сезона «МастерШеф» Ивана Милановича. Иван рассказал, что заметил Юлию, просматривая 2 сезон «Профессионалов» на Бали. По словам Милановича, в кулинарной школе она помогает ему прорабатывать блюда для будущей книги. Также они вместе работали на мастер-классах и авторских ужинах, придумывали и реализовывали позиции для меню киевских ресторанов.

Влад Мицкевич до участия в «Профессионалах» работал шеф-поваром в ресторане «Сheffoodkiev». Он уже был хорошо знаком зрителю, ведь в «МастерШеф»-8 Влад дошел до финала. После проекта он начал работать бренд-шефом и шефом в трех ресторанах, очень много учился и работал над собой. Сейчас Мицкевич ― шеф в киевском заведении «Hidden» и активно ведет кулинарные блоги.

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