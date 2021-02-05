4 главные причины посмотреть 3 сезон «МастерШеф. Профессионалы»

Совсем скоро двадцатку сильнейших участников шоу «МастерШеф. Профессионалы»-3 будут ждать новые уникальные конкурсы, которые команда проекта разработала, исходя из «карантинных» трендов.

Через несколько дней, 6 февраля, на телеканале СТБ судьи «МастерШеф. Профессионалы»-3: Эктор Хименес-Браво, Владимир Ярославский и Ольга Мартыновская — отберут лучших профессионалов кулинарного дела. Читайте прямо сейчас 4 главные причины посмотреть грядущую премьеру!

Новые конкурсы

На протяжении 10 лет «МастерШеф» раскрывает кулинарные таланты — от аматоров до профессионалов ― и удивляет зрителей невероятными испытаниями. В 3 сезоне «МастерШеф. Профессионалы» команда проделала титаническую работу, чтобы создать новые и яркие конкурсы.

Судьи будут готовить вместе с участниками и тем самым докажут, что все задания выполнимы. Хотя на первый взгляд кулинарная задача будет звучать, мягко говоря, фантастически. Например, приготовить стихотворение или презентовать блюдо из льда. Также в один из дней судьи дадут участникам возможность побывать на месте жюри. Они будут дегустировать блюда своих коллег и ставить оценки.

Карантинные тренды

В третьем сезоне «МастерШеф. Профессионалы» двадцатка лучших покажет, как приготовить изысканное ресторанное блюдо высокого уровня, при этом имея ограниченные ресурсы. Участники будут доказывать свою креативность и профессионализм и следить за счетчиками воды и электричества.

Девушки-шефы

Впервые на кухне «МастерШеф. Профессионалы» будет большое количество девушек-шефов. Шефини крутых ресторанов своим примером разрушат стереотип о том, что высокая кухня — не женское занятие. Если кто-то до сих пор уверен, что лишь мужчина может быть шеф-поваром, то участницы «МастерШеф. Профессионалы»-3 убедят в обратном.

Звездные гости

Конечно, на кухне «МастерШеф» участники будут угощать и принимать звездных гостей. Однако в условиях пандемии команда была вынуждена ограничить количество селебрити. Впрочем, знаменитости все же смогут принять участие в проекте, и не только в качестве дегустаторов. Звезды романтических реалити «Холостяк» и «Холостячка» раскроют и свои кулинарные таланты.

Что же они будут готовить и кто еще присоединится к звездным гостям сезона — узнаете уже с 6 февраля на телеканале СТБ!

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