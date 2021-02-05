4 головні причини подивитися 3 сезон «МастерШеф. Професіонали»

Зовсім скоро двадцятку найсильніших учасників шоу «МастерШеф. Професіонали»-3 чекатимуть нові унікальні конкурси, які команда проєкту розробила, спираючись на «карантинні» тренди.

Через кілька днів, 6 лютого, на телеканалі СТБ судді «МастерШеф. Професіонали»-3: Ектор Хіменес-Браво, Володимир Ярославський та Ольга Мартиновська ― відберуть найкращих професіоналів кулінарної справи. Читайте просто зараз 4 головні причини подивитися прийдешню прем’єру!

Нові конкурси

Протягом 10 років «МастерШеф» розкриває кулінарні таланти ― від аматорів до професіоналів ― і дивує глядачів неймовірними випробуваннями. У 3 сезоні «МастерШеф. Професіонали» команда виконала титанічну роботу, щоб створити нові і яскраві конкурси.

Судді готуватимуть разом з учасниками і тим самим доведуть, що всі завдання можна виконати. Хоча на перший погляд кулінарне завдання звучатиме, м’яко кажучи, фантастично. Наприклад, приготувати вірш або презентувати страву з льоду. Також одного дня судді дадуть учасникам можливість побувати на місці журі. Вони дегустуватимуть страви своїх колег і ставитимуть оцінки.

Карантинні тренди

У третьому сезоні «МастерШеф. Професіонали» двадцятка найкращих покаже, як приготувати вишукану ресторанну страву високого рівня, при цьому маючи обмежені ресурси. Учасники будуть доводити свою креативність і професіоналізм і стежити за лічильниками води та електрики.

Дівчата-шефині

Уперше на кухні «МастерШеф. Професіонали» буде велика кількість дівчат-шефинь. Шефині крутих ресторанів своїм прикладом зруйнують стереотип про те, що висока кухня ― не жіноча справа. Якщо хтось досі впевнений, що лише чоловік може бути шеф-кухарем, то учасниці «МастерШеф. Професіонали»-3 переконають у протилежному.

Зіркові гості

Звичайно, на кухні «МастерШеф» учасники пригощатимуть і прийматимуть зіркових гостей. Однак в умовах пандемії команда була змушена обмежити кількість селебріті. Та знаменитості все ж зможуть взяти участь у проєкті, і не тільки в якості дегустаторів. Зірки романтичних реаліті «Холостяк» і «Холостячка» розкриють і свої кулінарні таланти.

Що ж вони готуватимуть і хто ще приєднається до зіркових гостей сезону ― дізнаєтеся вже з 6 лютого на телеканалі СТБ!

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