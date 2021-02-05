Проєкт «МастерШеф» назавжди залишиться в історії української кухні. А перші сезони «МастерШеф. Професіонали» показали глядачеві абсолютно новий рівень кулінарного мистецтва. Як же склалася доля учасників перших двох сезонів? Яке воно, життя після шоу? Про зміни і досягнення переможців і яскравих учасників 1 і 2 сезонів «МастерШеф. Професіонали» дізнаєтеся в матеріалі!

Переможцем 1 сезону «МастерШеф. Професіонали» став простий хлопець з Камишан. Паша Серветник був справжнім кулінарним відкриттям і довів усім, хто в нього не вірив і жартував, що він високий професіонал і вміє не тільки вирощувати мікрозелень.

Завдяки перемозі в шоу хлопцеві вдалося втілити свою мрію і заробити перший мільйон до 25 років. Основну частину виграшу він витратив на стажування в різних ресторанах світу. Зараз Паша працює шеф-кухарем в одному із закладів Херсона, проводить майстер-класи по всій країні і набирає стажерів.

Подругою Паші Серветника на проєкті була кондитер Катерина Яблонська. Вона не відстає від нього і активно розвиває свою кондитерську. Також Катерина втілила свою дитячу мрію і тепер мовить у мікрофон як радіоведуча Radio MORE.FM.

Олександр Абрамов спочатку зарекомендував себе як досвідчений і впевнений шеф. Після проєкту він продовжує активно займатися ресторанним консалтингом, вести свій сайт і блог в Instagram. Також Олександр успішно проводить майстер-класи як для професіоналів, так і для любителів.

Павло Ключник, схожість якого з Олегом Винником вражала телеглядачів, працює в ресторані «Guramma Modern Asia», що посідає 1 місце в номінації «Топ-20 ресторанів Києва ділового та преміум сегменту». Також Павло проводить майстер-класи, веде свій кулінарний блог в Instagram.

Дмитро Касап до шоу працював кухарем в одеському ресторані та мріяв відкрити власну кав’ярню. Зараз він працює шеф-кухарем у закладі «UNDERHILL lounge & beach» в Одесі.

Заради участі в «МастерШеф. Професіонали» Юрій Негрич відклав навіть підготовку до весілля. Та зараз, після яскравого фіналу в шоу, Юрій працює шеф-кухарем в одному з найкращих ресторанів Буковелю «VODA club».

Катерина Пєскова, попри свій вибуховий характер, ― справжнісінький трудоголік. Після проєкту дівчина з новою силою займається розвитком своєї кондитерської і активно веде блог в Instagram. Також Катерина ще і YouTube-блогерка, а на її каналі вже понад 83 тисячі підписників.

Теплі стосунки між Пєсковою і Аліком Мкртчяном припинилися через деякий час після проєкту. До слова, у «бога м’яса» також з’явився свій YouTube-канал з розмовними відео та різними рецептами.

Кожен з 20 учасників першого сезону «МастерШеф. Професіонали» не зупинився на досягнутому, адже справжні профі вчаться і вдосконалюють свої навички все життя.

А ось другий сезон «МастерШеф. Професіонали» глядачам полюбився найбільше. У ньому брало участь багато яскравих і незвичайних кулінарів. Популярний шеф-кухар і переможець другого сезону Євген Гребеник до проєкту був шефом у ресторані «Fabius». Він і далі продовжує працювати на цій високій посаді, проводить різні майстер-класи і вдосконалюється в кулінарії.

Творчий експериментатор Едуард Канарян з кожним конкурсом на проєкті приємно шокував суддів! Він обожнює поєднувати, на перший погляд, зовсім непоєднувані продукти і смаки. На сьогодні він дуже захоплюється локальними кулінарними традиціями різних народів і країн, працює шеф-кухарем у закладі «Zweig» і веде канал на YouTube про кулінарію, на якому вже налічується майже 40 тисяч підписників!

Олександр Цвігун у другому сезоні був одним з наймолодших і найталановитіших кулінарів! Хлопцеві найбільше до душі скандинавська кухня, але він не уявляє кулінарного мистецтва без експериментів і нестандартних рішень. До проєкту професіонал вирішив залишити роботу за кордоном, щоб здобути якомога більше досвіду на «МастерШеф. Професіонали»-2. Зараз він працює шеф-кухарем у «Kommuna Kitchen» і ходить у кулінарні походи, мета яких ― готувати їжу в найекстремальніших умовах. Мабуть, улюбленець Ольги Мартиновської досі сумує за конкурсами шоу!

Одним із наймолодших учасників на проєкті також був Валентин Брайчук. Хоч хлопець і вилетів з 20-ки досить рано, він устиг полюбитися глядачам кулінарного шоу. Наразі Валентин працює су-шефом у закладі «100 років тому вперед», шеф-кухарем якого є Євген Клопотенко. За словами шефа, він вибрав Валентина ще в ПТУ. А самого хлопця дуже надихає спільне кулінарне захоплення з Євгеном. Він працює без вихідних місяцями, адже крім кухні в його житті немає нічого важливішого, і він присвячує улюбленій справі весь свій час. Крім роботи в ресторані Євгена Клопотенка, кулінар працює особистим кухарем.

Харизматичний Влад Єрмаков після кулінарного шоу працює шеф-кухарем в одному з найкращих закладів Харкова «Panorama». Крім пристрасті до кулінарного мистецтва Владислав є любителем спорту і активного способу життя: ходить у спортзал і бігає щонеділі. Зараз він також активно розвиває свій кулінарний блог на YouTube.

Микита Алімов зараз продовжує працювати кухарем гарячого процесу в ресторані «Lucky». Відомо, що кулінар тривалий час готував на лайнерах і в «Конча-Заспі». Також Микита пробував себе шефом, але брак управлінського досвіду привів його на кухню ресторану «Lucky» до Володимира Ярославського. Микита переконаний, що суддя «МастерШеф. Професіонали» ― найсуворіший і найсправедливіший шеф. Зараз він також активно веде свою сторінку в Instagram. У його соцмережах ― безліч цікавих рецептів і фотографій з другом по проєкту Євгеном Гребеником. Разом з ним Микита періодично проводить різні прямі ефіри з кулінарії.

Яскрава і вибухова Юлія Жигуліна після участі в кулінарному шоу стала су-шефинею переможця 8 сезону «МастерШеф» Івана Мілановича. Іван розповів, що помітив Юлію, переглядаючи 2 сезон «Професіоналів» на Балі. За словами Мілановича, у кулінарній школі Юлія допомагає йому розробляти страви для майбутньої книги. Також вони разом працювали на майстер-класах і авторських вечерях, придумували і реалізовували позиції для меню київських ресторанів.

Влад Міцкевич до участі в «Професіоналах» працював шеф-кухарем у ресторані «Сheffoodkiev». Він уже був добре знайомий глядачеві, адже в «МастерШеф»-8 Влад дійшов до фіналу. Після проєкту почав працював бренд-шефом і шефом у трьох ресторанах, дуже багато вчився і працював над собою. Зараз Міцкевич ― шеф у київському закладі «Hidden» і активно веде кулінарні блоги.

Більше на тему: «МастерШеф. Професіонали»-3: оголошена дата старту шоу в 2021 році

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