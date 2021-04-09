Уже завтра, 10 апреля, в 19:15 зрители телеканала СТБ увидят долгожданный 10 выпуск лучшего кулинарного шоу страны «МастерШеф. Профессионалы»-3. Чем будут удивлять участники в десятом выпуске? Читайте прямо сейчас!

Профессионалы третьего сезона воплотят самую заветную мечту каждого шефа – открыть свой ресторан. Участники поделятся на две команды, построят свои рестораны и продумают авторские сеты. Судьи и их друзья будут оценивать концепцию, интерьер и качество блюд. Проигравшие наденут черные фартуки полным составом! Кто же покорит требовательных гостей, а для кого конкурс станет роковым?

Video: «МастерШеф. Профессионалы»-3 выпуск 10: кто из участников удивит судьей и их друзей своим рестораном? В 10 выпуске Мастер Шеф Профессионалы 3 участники будут открывать собственные рестораны. Подробности 10 выпуска Мастер Шеф Профессионалы 3— в материале

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