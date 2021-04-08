Микола Овчаренко минулого тижня залишив шоу «МастерШеф. Професіонали»-3. Він навчався в Житомирі за фахом кухаря-бармена, пішов працювати в ресторан мексиканської кухні, а тепер ― грузинської. Пізніше бабуся запросила його в Італію попрацювати в місцевому закладі. Через 4 місяці Микола повернувся в Україну і вийшов на кухню грузинського ресторану, де зараз працює шефом. А як змінилося життя хлопця після участі в кулінарному шоу країни? Читайте просто зараз!

Як змінилося ваше життя після проєкту?

Усе змінилося на краще! Я став шефом і домігся своєї мети. А я мріяв стати шефом до 23 років. Так ось, мені 22 і я ― шеф-кухар. І далі ― тільки більше!

З ким із учасників «МастерШеф. Професіонали»-3 продовжуєте спілкування?

Всіх люблю і з усіма спілкуюся, але більше за всіх підтримую зв’язок із ось цими учасниками: Нелею, Владом, Віталиком Нужним, Владом Цимбалюком, моєю мамою Лідою, Вітею, Колею Мигалем, Колею Люльком, Стеллою, Ігорем, Дімою, Мариною та Вовою.

Ви пішли б на 4 сезон «МастерШеф. Професіонали»?

Звичайно, я пішов би залюбки! Я увійшов у смак, мені це дуже подобається, і я полюбив це шоу! 4 сезон ― це була б нова історія для мене.

У 3 сезоні глядачі побачили сором’язливого гарненького хлопчика, але в 4 сезоні це був би вже не малий! (Усміхається. ― Прим. ред.).

Як відреагували ваші батьки, коли дізналися, що ви пройшли до двадцятки?

Моя мама не знала, що я пішов на проєкт, до того моменту, поки я не потрапив у топ-15. Ніхто не знав! А потім усі раділи і пишалися (усміхається. ― Прим. ред.).

Як ви думаєте, чого вам не вистачило для того, щоб пройти далі?

Я молодий, і не вистачило, швидше за все, досвіду. А нас по класиці дуже сильно ганяли…

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