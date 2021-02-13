Стала відома двадцятка найкращих шеф-кухарів України! Учасники «МастерШеф. Професіонали»-3, які пройшли кастинг, уже приміряли на себе заповітні білі кітелі і готові боротися за головний приз. Фото й інформацію про кожного учасника «МастерШеф. Професіонали» 2021 знайдете в нашому матеріалі.

Леонід Малюга

36-річний Леонід з міста Хмельницького. У професії з 18 років. Працював в Україні і навіть у Китаї, у ресторані української кухні. Любов до кулінарії з’явилася тоді, коли підлітком він з головою поринув у роботу на кухні, щоб залікувати свої душевні рани через нерозділені почуття до дівчини. Та вже через 10 років ця дівчина стала дружиною Леоніда і народила йому дочку. У дитини непереносимість лактози, тому чоловік розвернув свої вміння в бік правильного харчування. Зараз працює шеф-кухарем у ресторанному комплексі «СмартСіті» в Хмельницькому.

Микола Мигаль

Микола виріс в Івано-Франківську в багатодітній родині, де бабуся хвалила його за приготовані страви. Ця похвала і вкоренила любов до кухні. Після школи закінчив кулінарний коледж, потрапив на практику в хороший ресторан. Відтоді вже 9 років успішно працює на кухні, був кухарем у величезній кількості закладів – від звичайних кафе до ресторанів мережевих готелів, має великий досвід роботи за кордоном. Готував для трьох президентів України. Зараз йому 26 років і він працює в Польщі над відкриттям готелю «Редіссон». Любить літати на цивільних літаках, гвинтокрилах, парапланах. Обожнює українську гастрономічну культуру. Хоче відкрити гідну пастотеку в Івано-Франківську.

Марина Собко

25-річна Марина родом з міста Умань. Працює в популярному ресторані «Queen» шеф-кондитеркою. Загальний стаж роботи в кондитерському цеху більше десяти років. Раніше займалася футболом і боксом. На кухню потрапила випадково. Мріє представити Україну на чемпіонаті світу з кондитерського мистецтва.

Владислав Давиденко

Владиславу 25 років, він з Києва. За освітою юрист, обожнює футбол, а за покликанням – кухар. Працює кухарем у столиці. Дуже пишається собою і своїми досягненнями в кулінарії. Від проєкту хоче тільки перемоги, бо на менше він не згоден.

Елеонора Баранова

Елеонорі 25, вона з Києва. Працює шеф-кухарем у ресторані «Fish&Pussycat Sushi Bar» у центрі столиці. У кулінарії вже більше 10 років. Любить японську, мексиканську, індійську кухню. Входить в «Топот» – кулінарний проєкт, у якому шефи готують із тих продуктів, які знайдуть у поході.

Віктор Шайдецький

21-річний Віктор із Києва. У кулінарії з 15 років. Підробив документи для того, щоб працювати в готелі «Fairmont». Починав з офіціанта, але потім напросився і на кухню. Вважає «Fairmont» найкращим місцем роботи. Зараз Віктор є шеф-кухарем у ресторані київського готелю «Mercure».

Микола Люлько

30-річний Микола із Києва. Почав працювати з 7 класу, бо мама сама виховувала його і брата, а вони не хотіли сидіти в неї на шиї. Працював на грибній теплиці, потім – на будівництві кахлярем. Після школи вирішив піти в громадське харчування, бо щовихідних готував для сім’ї. Раніше займався харчуванням «правителів» на всіх локаціях – від дому до яхт. Зараз працює шеф-кухарем у ресторані «Аляска». Вважає себе успішною людиною: авто, квартира і оточення – до всього цього він прийшов сам. Знімає свій проєкт для ютубу у форматі інтерв’ю з шефами.

Ігор Андріяш

Ігор – власник бренду шоколадних цукерок. Родом з Дніпра, йому 49 років. Свого часу з торгівлі перепрофілювався в шоколатьє. Уже 4 роки робить свої цукерки, які продаються під його торговою маркою по всьому світу. Готує десерти в приватному будинку. На городі вирощує дев’ять видів базиліку, ягоди та інші продукти для бізнесу. Своєю участю хоче показати, що власну справу починати ніколи не пізно.

Лілія Стоянова

33-річна одеситка Лілія – ​​шеф-кухар ресторану «Колаборація». З 2008 року працює в закладах громадського харчування. Починала з піцайоло. За 4 роки навчилася готувати і пішла працювати су-шефинею, після чого – шефинею. За 13 років ставила кухні за кордоном і працювала в кращих одеських ресторанах. Знає всі цехи, але більше за все любить м’ясо. Мріє стати найкращою кризовою менеджеркою в Україні і змінити стереотип, що кулінарія – чоловіча робота.

Володимир Юрин

Володимиру 34 роки, родом учасник з Луцька. За освітою – інженер електроприладів, але вже 11 років працює в закладах громадського харчування. Відкривав ресторани, займався кухнями у великих розважальних проєктах, працював у Києві, але зрозумів, що поспіх і пресинг – це не його. Тому вирішив відкрити власну піцерію в Луцьку, де зараз і працює.

Неля Бадамшина

30-річна дівчина родом з Кропивницького. Неля – шеф-кухар у розважальному центрі в рідному місті. Закінчила профільний технікум, після чого пішла працювати в дитяче кафе. Також працювала в Європі, але перед карантином повернулася з Фінляндії додому.

Стелла Клименко

У киянки Стелли зараз свій бізнес: вона готує соуси, маринади, конфітюри, варення. На кухні почала працювати з 16 років, ще під час навчання на архітектора. У дівчини величезний досвід роботи в Азії, Польщі, Європі на позиції соусьє. Відкривала заклади у Львові. Була бренд-шефинею в ресторані за кордоном. У Севастополі володіла власною кулінарною дитячою школою. Мріє про ресторан, у якому не буде меню, а готуватимуть із того, що купили на ринку вранці. Її слабкість – це ринки і продукти, саме вони її надихають. Так само її надихають діти – вважає їх найчеснішими критиками. Адже якщо дітям сподобається – то зайде всім.

Владислав Цимбалюк

На роботу кухарем 32-річного киянина Владислава надихнула британська шефиня, кулінарні курси якої показували по телевізору. Відтоді він 10 років у громадському харчуванні. Готував на різних позиціях у столичному ресторані «BAO» і в закладах рангами нижче. На одному місці довго не затримується, адже весь час хоче вчитися нового, з новими людьми. Зараз тимчасово без роботи. Мріє відкрити свій магазин напівфабрикатів, яким довірятимуть.

Микола Овчаренко

22-річний киянин Микола вивчився в Житомирі за фахом кухаря-бармена. Пішов працювати в ресторан грузинської кухні, а потім європейської. Пізніше бабуся запросила його в Італію попрацювати кухарем у місцевому закладі. Через 4 місяці повернувся в Україну і вийшов на кухню мексиканського ресторану, де зараз працює су-шефом.

Віталій Нужний

Віталій з Харкова, йому 27 років. 9 із них працює на кухні, останнім часом тільки бренд-шефом. Викладає в кулінарній школі в Харкові. Знайомий з багатьма учасниками шоу «МастерШеф. Професіонали». Має свою філософію кулінарії – «додзьо». Ніколи не мовчатиме, і якщо вважатиме рішення суддів неправильним, готовий викликати на кулінарний поєдинок кожного з них.

Ігор Міщенко

Ігор родом з Мукачева, йому 32 роки. На кухні працює ще з часів навчання на першому курсі училища. Став кухарем, бо мама сказала, що завжди буде ситим, а він завжди голодний. Перше місце роботи – чебуречна. Потім опинився в піцерії, далі потрапив на кухню ресторану. Багато вчився і пробував різну їжу по ресторанах. Роботи не боїться. Може приготувати страву за фото або описом. Уже 10 років є шеф-кухарем ресторану «Бульвар». Крім того входить до атестаційної комісії ПТУ, у якому навчався. Володіє власною м’ясною крамницею на ринку.

Радек Конечни

Шеф-кухарю 49 років, він живе в Харкові. Радек – кухар у третьому поколінні, його бабуся і тато працювали в закладах громадського харчування. Народився в Чехії, але виграв тендер на бренд-шефа мережі «Старгород» і вже 17 років займається відкриттям ресторанів цієї мережі по всьому світу. Працював у Європі, Англії, Америці. Уже 16 років живе в Харкові. Радек – акредитований суддя, який часто судить українські кулінарні конкурси, а тепер хоче побувати по інший бік суддівського столу.

Лідія Корнієнко

41-річна Лідія прийшла працювати на кухню на посаду помічниці кухаря. За 4 місяці стала су-шефинею. 4 роки пропрацювала в Харкові, була шефинею в мережі ресторанів «Париж», бренд-шефинею в барі «Рот». Переїхала до Одеси, бо там відкривався цікавий для неї формат – контактний бар «Ніпер Бар», де гості збирають і готують страви самі. Зараз працює су-шефинею. Мама трьох дітей.

Руслан Яковлев

Руслан родом з Одеси, йому 26 років. Вивчився на лікаря, поїхав до Іспанії підтверджувати диплом, який так і не підтвердив. Повернувся до Миколаєва, де друг запропонував йому піти попрацювати на кухню, і йому сподобалося. У результаті Руслан знову поїхав до Іспанії вже кухарем. Закохався в дівчину з України, тому повернувся додому, щоб одружитися, – і стався локдаун.

Дмитро Кузнецов

Дмитро – теж одесит. Йому 30 років. У кулінарії вже 15 років, попрацював у багатьох закладах. В один момент заснував свою фірму, яка допомагає відкривати ресторани. Зараз працює в дорогому ресторані в Одесі шеф-кухарем. Мріє відкрити кулінарну школу і написати книгу. Вважає, що на кухні головний – гість, а всі інші проблеми потім.

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