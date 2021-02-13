Сьогодні, 13 лютого, о 19:00 глядачі телеканалу СТБ побачили довгоочікуваний 2 випуск найкращого кулінарного шоу країни «МастерШеф. Професіонали»-3. Чим дивували учасники в другому випуску шоу? Читайте просто зараз!

Після кастингу на учасників чекало ще більше випробувань, і лише найсильніші пройшли в 20-ку. Щоб поборотися за бажане місце, професіонали повинні були поставити справжні гастрономічні рекорди. Так, на етапі кастингу вони отримували пов’язки жовтого, червоного, синього або зеленого кольору. Кожен колір — перевірка на якості, яких, на думку суддів, не вистачає учасникам.

Профі, яким дісталися сині пов’язки, сьогодні працювали з монопродуктами. Вони розділилися на три команди, а під коробками знайшли лише один продукт, із якого потрібно приготувати кулінарний моношедевр!

Перша команда синіх складалася з трьох учасників: Елеонори Баранової, Ігоря Міщенка та Руслана Яковлева. Під своєю коробкою вони знайшли цікавий монопродукт — гарбуз. За годину учасники приготували копчений гратен з гарбуза з винним соусом та карамелізованим насінням. Ектор наголосив, що візуально страва виглядає не ідеальною через вибір тарілки, а от смак вдався професіоналам на всі 100%!

Друга команда також складалася з трьох професіоналів: Миколи Мигаля, Стелли Клименко та Володимира Юрина. Сьогодні їм дісталася цибуля-порей. Суддям учасники подали соус берблан із цибулі-порею та цибулю-порей, смажену на маслі з тим’яном. Ця страва також вразила журі своїми смаковими властивостями.

Наступною була команда Дмитра Будашка і Тараса Канарського. Під своєю коробкою вони знайшли червоний буряк. На стіл суддям учасники подали карпачо з телятини та соус на основі буряку і білого вина з піною з молока та оливкової олії. Однак вони схибили, адже монопродуктом у цій страві було м’ясо, а не сам буряк. Саме тому Дмитро Будашко і Тарас Канарський залишили кухню проєкту «МастерШеф. Професіонали»-3, навіть не дійшовши до омріяної двадцятки.

Учасники, яким на кастингу дістався жовтий колір, сьогодні працювали над парним конкурсом. Судді побачили, що саме жовті приготували страви на кастингу на дуже високому рівні. А чи справилися вони з парними завданнями?

За результатами жеребкування сформувалися такі команди: Ігор Андріяш і Микола Люлько, Дмитро Архипенко і Юлія Ситник, Павло Єременко і Антон Штипа, Радек Конечни і Дмитро Кузнецов, Віктор Шайдецький і Микола Овчаренко, Лідія Корнієнко та Марина Собко.

Професіоналам потрібно було приготувати по 5 амісбушів. (Амісбуш — це закуска, аперитив перед вечерею, який подають для того, щоб розігнати апетит. — Прим. ред.). Учасникам потрібно було змінити смак основних інгредієнтів так, щоб судді їх не впізнали. Куштували страви члени журі наосліп. Усі інгредієнти кожного амісбушу учасники писали на аркушах і вкладали в конверти. Відкривали конверти судді лише після того, як називали свої варіанти складників закусок. Якщо судді правильно визначали всі інгредієнти, то става учасникам не зараховувалася, а якщо суддя вгадував мало продуктів, то амісбуш ішов професіоналам у залік. На приготування цих страв команди мали півтори години. Та кому вдалося «обдурити» суддів проєкту і пройти в двадцятку?

Першими вердикт вислухали Ігор Андріяш і Микола Люлько. Інгредієнти їхніх страв вгадувала Ольга Мартиновська. Суддя не відгадала три страви, тому для професіоналів це був хороший результат. Відтак до столу Ольги підійшли Віктор Шайдецький та Микола Овчаренко. Ольга відгадала правильно дві страви. І це також був чудовий результат. Наступним страви учасників дегустував Ектор. Павло Єременко та Антон Штипа подали судді 5 амісбушів. Однак хлопці приготували три десерти, а це апріорі не може бути амісбушем. Тому в них залишився один бал.

Лідія Корнієнко та Марина Собко приємно вразили журі своїми стравами. Ектор не відгадав складників у трьох стравах. Радек Конечни і Дмитро Кузнєцов теж змогли добряче заплутати суддів. 4 з 5 страв Володимир Ярославський не розгадав — і це найкращий результат у 2 випуску шоу!

А от Дмитро Архипенко і Юлія Ситник переплутали інгредієнти двох своїх страв. Це було грубе порушення, тому їхні амісбуші Ектор одразу дискваліфікував. Решту три страви Володимир Ярославський вгадав без проблем.

Найгірше з сьогоднішнім завданням упоралися Павло Єременко, Антон Штипа, Дмитро Архипенко і Юлія Ситник. Саме тому вони залишили кухню проєкту за крок до двадцятки.

Тих, кому дістався червоний колір на кастингу, також чекав не менш важкий конкурс. Судді поділили учасників на три команди: Владислав Цимбалюк, Віталій Нужний та Ліля Стоянова; Неля Бадамшина, Леонід Малюга та Владислав Давиденко; Дарина Тюленєва і Валентин Мартинюк.

Кожна команда побачила на своїх робочих поверхнях по одній авторській страві, які

приготували для них судді, а учасники повинні були точно відтворити їхній смак, техніку і презентацію. Дарині Тюленєвій і Валентинові Мартинюку випала страва Володимира Ярославського — креветки з бланшированим томатом, огірками і тим’яном. Однак вони обрали неправильний сорт морепродуктів і не змогли здивувати суддів смаковими якостями страви.

Владислав Цимбалюк, Віталій Нужний та Ліля Стоянова готували страву Ектора: морський гребінець, маринований у кунжутній олії, із соусом теріякі та смаженим бананом. Екторові дуже смакувала їхня страва, він був приємно вражений, наскільки вона виявилася близькою до оригіналу.

Неля Бадамшина, Леонід Малюга та Владислав Давиденко готували страву Ольги Мартиновської. Вони подали яйце, смажене в конверті, еспуму з сиру та овочів і аспарагус, запанірований у тостовий хліб. Їхня страва також вразила суддів, вона була достойною та повноцінною.

Найгірше в третьому конкурсі зі своїм завданням упоралися Дарина Тюленєва і Валентин Мартинюк. Саме тому вони залишили кухню проєкту вже у другому випуску шоу «МастерШеф. Професіонали»-3. Однак якою буде двадцятка найкращих шеф-кухарів країни? Дізнаємося вже наступної суботи!

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