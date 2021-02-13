Сегодня, 13 февраля, в 19:00 зрители телеканала СТБ увидели долгожданный 2 выпуск лучшего кулинарного шоу страны «МастерШеф. Профессионалы»-3. Чем удивляли участники во втором выпуске шоу? Читайте прямо сейчас!

После кастинга участников ждало еще больше испытаний, и только сильнейшие прошли в 20-ку. Чтобы побороться за желаемое место, профессионалы должны были поставить настоящие гастрономические рекорды. Так, на этапе кастинга они получали повязки желтого, красного, синего или зеленого цвета. Каждый цвет ― проверка на качества, которых, по мнению судей, не хватает участникам.

Профи, которым достался синий цвет, сегодня работали с монопродуктом. Они разделились на три команды, а под коробками нашли только один продукт, из которого нужно приготовить кулинарный моношедевр!

Первая команда синих состояла из трех участников: Элеоноры Барановой, Игоря Мищенко и Руслана Яковлева. Под своей коробкой они нашли интересный монопродукт ― тыкву. Через час участники приготовили копченый гратен из тыквы с винным соусом и карамелизированными семенами. Эктор подчеркнул, что визуально блюдо выглядит не идеальным из-за выбора тарелки, а вот вкус удался профессионалам на все 100%!

Вторая команда синих также состояла из трех профессионалов: Николая Мигаля, Стеллы Клименко и Владимира Юрина. Сегодня им достался лук-порей. Судьям участники подали соус берблан из лука-порея и лук-порей, жареный на масле с тимьяном. Это блюдо также поразило судей своими вкусовыми свойствами.

Следующей была команда Дмитрия Будашка и Тараса Канарского. Под своей коробкой они нашли красную свеклу. На стол судьям участники подали карпаччо из телятины с соусом на основе свеклы и белого вина и пеной из молока и оливкового масла. Однако они ошиблись, ведь монопродуктом в этом блюде было мясо, а не сама свекла. Именно поэтому Дмитрий Будашко и Тарас Канарский покинули кухню проекта «МастерШеф. Профессионалы»-3, даже не дойдя до заветной двадцатки.

Участники, которым на кастинге достался желтый цвет, сегодня работали над парным конкурсом. Судьи увидели, что именно желтые приготовили блюда на кастинге на очень высоком уровне. А справились ли они с парными заданиями?

По результатам жеребьевки сформировались такие команды: Игорь Андрияш ​​и Николай Люлько, Дмитрий Архипенко и Юлия Сытник, Павел Еременко и Антон Штип, Радек Конечны и Дмитрий Кузнецов, Виктор Шайдецкий и Николай Овчаренко, Лидия Корниенко и Марина Собко.

Профессионалам нужно было приготовить по 5 амисбушев. (Амисбуш ― это закуска, аперитив перед ужином, который подают для того, чтобы разогнать аппетит. ― Прим. ред.). Участникам нужно было изменить вкус основных ингредиентов так, чтобы судьи их не узнали. Пробовали блюда члены жюри вслепую. Все ингредиенты каждого амисбуша участники писали на листах и вкладывали в конверты. Открывали конверты судьи только после того, как называли свои варианты составляющих закусок. Если судьи правильно определяли все составляющие, то блюдо участникам не засчитывалось, а если судья угадывал мало продуктов, то амисбуш шел профессионалам в зачет. На приготовление этих блюд у команд было полтора часа. Но кому удалось «обмануть» судей проекта и пройти в двадцатку?

Первыми вердикт выслушали Игорь Андрияш ​​и Николай Люлько. Ингредиенты их блюд угадывала Ольга Мартыновская. Судья не узнала три блюда, и для профессионалов это был хороший результат. Затем к столу Ольги подошли Виктор Шайдецкий и Николай Овчаренко. Ольга угадала правильно два блюда. И это также был замечательный результат. Следующим блюда участников дегустировал Эктор. Павел Еременко и Антон Штип подали судье 5 амисбушев. Однако ребята приготовили три десерта, а это априори не может быть амисбушем. Поэтому у них остался один балл.

Лидия Корниенко и Марина Собко приятно поразили жюри своими блюдами. Эктор не отгадал составляющие в трех блюдах. Радек Конечны и Дмитрий Кузнецов тоже смогли изрядно запутать судей. 4 из 5 блюд Владимир Ярославский не разгадал ― и это лучший результат во 2 выпуске шоу!

А вот Дмитрий Архипенко и Юлия Сытник перепутали ингредиенты двух своих блюд. Это было грубое нарушение, поэтому эти амисбуши Эктор сразу дисквалифицировал. Остальные три блюда Владимир Ярославский угадал без проблем.

Хуже всего с сегодняшним заданием справились Павел Еременко, Антон Штип, Дмитрий Архипенко и Юлия Сытник. Именно поэтому они покинули кухню проекта в шаге от двадцатки.

Тех, кому достался красный цвет на кастинге, также ждал не менее тяжелый конкурс. Судьи поделили участников на команды: Владислав Цимбалюк, Виталий Нужный и Лиля Стоянова; Неля Бадамшина, Леонид Малюга и Владислав Давиденко; Дарья Тюленева и Валентин Мартынюк.

Каждая команда увидела на своих рабочих поверхностях по одному авторскому блюду, которые приготовили судьи, а участники должны были точно воспроизвести их вкус, технику и презентацию. Дарье Тюленевой и Валентину Мартынюку выпало блюдо Владимира Ярославского ― креветки с бланшированным томатом, огурцами и тимяном. Однако они выбрали неправильный сорт морепродуктов и не смогли удивить судей вкусовыми качествами блюда.

Владислав Цимбалюк, Виталий Нужный и Лиля Стоянова готовили блюдо Эктора: морской гребешок, маринованный в кунжутном масле, с соусом терияки и жареным бананом. Эктору очень нравилось блюдо, он был удивлен, настолько оно приближено к оригиналу.

Неля Бадамшина, Леонид Малюга и Владислав Давиденко готовили блюдо Ольги Мартыновской. Они подали яйцо, жареное в конверте, эспуму из сыра и овощей и аспарагус в тостовом хлебе. Их блюдо также поразило судей, оно было достойным и полноценным.

Хуже всех в третьем конкурсе со своей задачей справились Дарья Тюленева и Валентин Мартынюк. Именно поэтому они покинули кухню проекта уже во втором выпуске шоу «МастерШеф. Профессионалы»-3. Однако какой будет двадцатка лучших шеф-поваров страны? Узнаем уже в следующую субботу!

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