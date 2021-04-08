Николай Овчаренко на прошлой неделе покинул шоу «МастерШеф. Профессионалы»-3. Он учился в Житомире по специальности повара-бармена, пошел работать в ресторан мексиканской кухни, а сейчас — грузинской. Позже бабушка пригласила его в Италию поработать в местном заведении. Через 4 месяца Николай вернулся в Украину и вышел на кухню грузинского ресторана, где сейчас работает шефом. А как изменилась жизнь парня после участия в самом крутом кулинарном шоу страны? Читайте прямо сейчас!

Как изменилась ваша жизнь после проекта?

Все изменилось в лучшую сторону! Я стал шефом и добился своей цели. А я мечтал стать шефом до 23 лет. Так вот, мне 22 и я — шеф-повар. И дальше — только больше!

С кем из участников «МастерШеф. Профессионалы»-3 продолжаете общение?

Всех люблю и со всеми общаюсь, но больше всех поддерживаю связь с вот этими участниками: Нелей, Владом, Виталиком Нужным, Владом Цымбалюком, моей мамой Лидой, Витей, Колей Мыгалем, Колей Люлько, Стеллой, Игорем, Димой, Мариной и Вовой.

Вы пошли бы на 4 сезон «МастерШеф. Профессионалы»?

Конечно, я бы пошел с большим удовольствием! Я вошел во вкус, мне это очень нравится, и я полюбил это шоу! 4 сезон — это была бы новая история для меня.

В 3 сезоне зрители увидели стеснительного смазливого мальчика, но в 4 сезоне это был бы уже не малыш! (Улыбается. — Прим. ред.).

Как отреагировали ваши родители, когда узнали, что вы прошли в двадцатку?

Моя мама не знала, что я пошел на проект, до того момента, пока я не попал в топ-15. Никто не знал! А потом все радовались и гордились (улыбается. — Прим. ред.).

Как вы думаете, чего вам не хватило для того, чтобы пройти дальше?

Я молод, и не хватило, скорее всего, опыта. А нас по классике очень сильно гоняли…

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