На прошлой неделе проект «МастерШеф. Профессионалы»-3 покинул Радек Конечны. Он повар в третьем поколении, его бабушка и папа работали в общепите. Родился в Чехии, но выиграл тендер на бренд-шефа сети «Старгород» и уже 17 лет занимается открытием ресторанов данной сети по всему миру. Работал в Европе, Англии, Америке. Уже 16 лет живет в Харькове. Радек – аккредитованный судья, который часто судит украинские кулинарные конкурсы. Но как сложилась жизнь Радека Конечны после участия в шоу? Читайте прямо сейчас!

Как изменилась ваша жизнь после проекта?

После проекта я решил заняться своим собственным бизнесом — построить производство чешских колбас. И сейчас на Западной Украине буду открывать свой цех. Полностью занимаюсь мастер-классами, провожу их уже вторую неделю.

С кем общаетесь из участников «МастерШеф. Профессионалы»-3?

Кто позвонит — с тем и общаюсь. С Колей Овчаренко общаюсь, я за него болею. Он достойный и хороший человек.

Вы пошли бы на 4 сезон «МастерШеф. Профессионалы»?

Я уже старый для участия в 4 сезоне! (Смеется. — Прим. ред.). Нет, не пошел бы. Молодежи надо идти вперед. Я бы хотел пойти на кулинарно-развлекательное шоу, чтобы я шутил, не напрягался. У меня есть аттестация жюри и европейская лицензия, и я сам бы хотел судить. Я не сильный игрок в современной кухне, я силен в европейской… Поэтому мне было бы сложно.

Как отреагировали друзья, когда узнали, что вы прошли в двадцатку?

Они не сильно понимали, что вообще происходило. Мои друзья не понимают ни по-русски, ни по-украински… Но они были рады, что я стою на одной кухне с такими сильными ребятами. Из села, откуда я родом, я стал настоящей звездой!

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