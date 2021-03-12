Минулого тижня проєкт «МастерШеф. Професіонали»-3 залишив Радек Конечни. Він кухар у третьому поколінні, його бабуся і тато працювали в закладах громадського харчування. Народився в Чехії, але виграв тендер на бренд-шефа мережі «Старгород» і вже 17 років займається відкриттям ресторанів по всьому світу. Працював у Європі, Англії, Америці. Уже 16 років живе в Харкові. Радек ― акредитований суддя, який часто судить українські кулінарні конкурси. Та як склалося життя Радека Конечни після участі в шоу? Читайте просто зараз!

Як змінилося ваше життя після проєкту?

Після проєкту я вирішив зайнятися своїм власним бізнесом ― побудувати виробництво чеських ковбас. І зараз на Західній Україні буду відкривати свій цех. Повністю займаюся майстер-класами, проводжу їх уже другий тиждень.

З ким спілкуєтеся з учасників «МастерШеф. Професіонали»-3?

Хто подзвонить ― з тим і спілкуюся. З Колею Овчаренком спілкуюся, я за нього вболіваю. Він гідна і хороша людина.

Ви пішли б на 4 сезон «МастерШеф. Професіонали»?

Я вже старий для участі в 4 сезоні! (Сміється. ― Прим. ред.). Ні, не пішов би. Молоді треба йти вперед. Я хотів би піти на кулінарно-розважальне шоу, щоб я жартував, щоб не напружувався. У мене є атестація журі та європейська ліцензія, і я сам хотів би судити. Я не сильний гравець у сучасній кухні, я сильний у європейській… Тому мені було б важко.

Як відреагували друзі, коли дізналися, що ви пройшли до двадцятки?

Вони не сильно розуміли, що взагалі відбувалося. Мої друзі не розуміють ні по-російськи, ні по-українськи… Але вони були раді, що я стою на одній кухні з такими сильними хлопцями. З села, звідки я родом, я став справжньою зіркою!

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