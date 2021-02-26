Уже завтра, 27 лютого, о 19:00 глядачі телеканалу СТБ побачать довгоочікуваний 4 випуск найкращого кулінарного шоу країни «МастерШеф. Професіонали»-3. Чим дивуватимуть учасники в четвертому випуску? Читайте просто зараз!

Профі доведеться гарненько розім’ятися, адже судді перевірять, чи володіють учасники обов’язковою суперсилою для кожного шефа – мовою кулінарії. Капітани й су-шефи мають створити аудіорецепти класичних страв для своїх команд за допомогою звукозаписувальних гаджетів. Звісно, без жодного слова, – лише звуки нарізання продуктів, кипіння окропу, збивання жовтків тощо. Учасники команд, прослухавши аудіозапис, спробують розгадати страву і приготувати. Хто зможе відтворити почуті рецепти, а кому конкурс принесе чорний фартух?

Video: «МастерШеф. Професіонали»-3: хто не впорається з мовою кулінарії і отримає чорний фартух? У 4 випуску МастерШеф Професіонали 3 учасники будуть вчити мову кулінарії. Подробиці 4 випуску МастерШеф Професіонали 3 в матеріалі

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