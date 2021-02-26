Уже завтра, 27 февраля, в 19:00 зрители телеканала СТБ увидят долгожданный 4 выпуск лучшего кулинарного шоу страны «МастерШеф. Профессионалы»-3. Чем будут удивлять участники в четвертом выпуске? Читайте прямо сейчас!

Профи придется хорошенько размяться, ведь судьи проверят, владеют ли участники обязательной суперсилой для каждого шефа – языком кулинарии. Капитаны и су-шефы должны будут создать аудиорецепты классических блюд для своих команд с помощью звукозаписывающих гаджетов. Конечно, без единого слова, – только звуки нарезки продуктов, кипения, взбивания желтков и т. п. Участники команд, прослушав аудиозапись, попытаются разгадать блюдо и приготовить. Кто сможет воспроизвести услышанные рецепты, а кому конкурс принесет черный фартук?

Video: «МастерШеф. Профессионалы»-3: кто не справится с языком кулинарии и получит черный фартук? В 4 выпуске Мастер Шеф Профессионалы 3 участники будут будут учить язык кулинарии. Подробности 4 выпуска Мастер Шеф Профессионалы 3— в материале

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