Стало відомо, хто здобув перемогу в шоу «МастерШеф»-10! У 18 випуску відбулося останнє і найвідповідальніше для аматорів випробування, після якого ми дізналися ім’я переможця. Хто отримав 300 тисяч гривень, навчання в Le Cordon Bleu і звання найкращого кулінара-аматора України 2020 року ― читайте в матеріалі.

Переможницею «МастерШеф»-10 стала Яна Балог.

З першого дня на кухні шоу Яна Балог моментально вибила своє місце в лідерах 10 сезону. Її десерти Ольга Мартиновська визнала найкращими на «МастерШеф». Дівчина ніколи не боялася експериментувати зі смаками, знаходити нові незвичні поєднання і ризикувати. Вона втомилася від навчання в меді і щодня боролася за свою мрію ― навчання в Le Cordon Bleu.

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У суперфіналі Яна змагалася за перемогу з Юлією Венедиктовою. На балконі їх морально підтримували рідні та решта учасників 10 сезону «МастерШеф». Після оголошення результатів ніхто не стримував своїх емоцій, особливо сама Яна та її сестра, для якої вона ― найрідніша людина на світі. Упевненість у своїх силах, безсумнівний кулінарний талант і наполеглива робота над собою принесли Яні Балог таку жадану перемогу і заповітний кубок «МастерШеф»!

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