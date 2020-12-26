Сьогодні глядачі телеканалу СТБ побачили грандіозний фінал проєкту «МастерШеф»-10. Найкращим кухарем-аматором країни стала Яна Балог. Саме її меню вразило членів журі своєю оригінальністю та смаковими якостями. Як змінилося її життя після перемоги? І про що мріє Яна Балог? Читайте просто зараз!

Вас сьогодні підтримували сестра і дядько. А що рідні вам казали про участь у шоу?

Вони були приємно здивовані, думали, що мене покажуть іншою.

Чому?

Ну, бо я така… Нормально нічого не можу сказати, у мене немає телевізійного досвіду. А насправді нічого поганого не було. Усі мені казали, що на телеекранах я така, як і в житті. Загалом були приємні коментарі від моїх близьких.

А як ваші викладачі та одногрупники відреагували на цю новину? Писали?

Вони всі мене підтримували, вітали і дуже раділи за мене! Вони знали, наскільки сильно я обожнюю кулінарію! Коли в нас у зумі проходили пари, вони мене питали, як краще те чи інше приготувати, бо вони не дружать із кулінарією. Усі були за мене раді, що я знайшла своє покликання! Я провчилася в медичному 6 років, і кожен знав, що це ― не моє! А мої рідні не змогли із цим змиритися. А те, що я пішла на «МастерШеф», у моїй сім’ї було досить спірним питанням. Вони думали тільки про інтернатуру, але я на неї не вступила і пішла на шоу. Спочатку вони були незадоволені, бо думали, що це не серйозно. Вони не розуміли, наскільки це для мене важливо… І коли почало все виходити, рідні стали в мене вірити. Було приємно, що я змогла їх переконати в тому, що це моє і це не хобі ― це те, чим я хочу насправді займатися. Я не знаю, як далі все буде, але 100% кулінарію вже не покину! Я з тих людей, що будуть старатися далі в тому жити.

Ви щойно закінчили медичний університет, виграли в шоу «МастерШеф». Що далі?

Наразі я не планую повертатися в медицину. Я хочу далі рухатися в кулінарній історії. Я хочу бути на кухні і готувати! Тому я думаю продовжувати навчатися кулінарії. «МастерШеф» для мене ― це велика і єдина база, яка в мене є. Але за цим усім багато що стоїть! Те, чого я ще не знаю.

Де ви мрієте працювати після шоу?

Я би дуже хотіла працювати з Ольгою Мартиновською! Вона мені дуже імпонує! Вона настільки мені своя людина! Дуже схожа зі мною за характером: весела, щира, смішна! Вона намагається всюди шукати позитив! Я би хотіла працювати в її ресторані. Для мене це ціль!

Який ваш улюблений конкурс?

Улюблений конкурс, напевно, де можна самій креативити. Ну, я не виділю один. Напевно, сьогоднішній фінал, де я п’ять страв готувала. Я їх сама придумала і приготувала.



Чи хотіли би ви прийти на «МастерШеф.Професіонали»?

Можливо, потім. Третій сезон — точно ні. А четвертий, п’ятий, якщо я буду відчувати, що достойна того рівня, тоді так.

Хто ваш найулюбленіший суддя?

Я не хочу ображати когось із них трьох. Усіх люблю, але найбільше — Ольгу. Тому що вона мені імпонує своєю щирістю, мудрістю, і вона весела така, і все надто близько сприймає до серця, як я. Ми дуже схожі з нею.

Ким ви себе бачите через 5 років?

5 років? Ой, це багато. Сподіваюсь, бренд-шефом ресторану.



Пофантазуймо. У вас зараз є свій ресторан. Яка його назва?

Це важливе таке рішення. Чесно, перше, що мені спало на думку, — це «Sun», бо мене завжди називали «Сонце». Можливо, я його так і не назвала б, але це перше, що прийшло в голову.

З ким із учасників ви будете спілкуватися після проєкту?

Стовідсотково, з Ірою та Олексієм.

Що для вас «МастерШеф»?

Це переворот на 360 градусів. Це нове життя. Справді, я тут пробула три місяці, але насправді відчуваю, ніби пів свого життя. Це щось велике!

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