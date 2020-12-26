Сегодня зрители телеканала СТБ увидели грандиозный финал проекта «МастерШеф»-10. Лучшим поваром-любителем страны стала Яна Балог. Именно ее меню поразило членов жюри своей оригинальностью и вкусовыми качествами. Как изменилась ее жизнь после победы? И о чем мечтает Яна Балог? Читайте прямо сейчас!

Вас сегодня поддерживали сестра и дядя. А что родные вам говорили об участии в шоу?

Они были приятно удивлены, думали, что меня покажут другой.

Почему?

Ну, я такая… Нормально ничего не могу сказать, у меня нет телевизионного опыта. А на самом деле ничего плохого не было. Все мне говорили, что на телеэкранах я такая, как и в жизни. В целом, были приятные комментарии от моих близких.

А как ваши преподаватели и одногруппники отреагировали на эту новость? Писали?

Они все меня поддерживали, поздравляли и очень радовались за меня! Они знали, насколько сильно я обожаю кулинарию! Когда у нас в зуме проходили пары, они меня спрашивали, как лучше то или иное приготовить, потому что они не дружат с кулинарией. Все были за меня рады, что я нашла свое призвание! Я проучилась в медицинском 6 лет, и каждый знал, что это ― не мое! А мои родные не смогли с этим смириться. А то, что я пошла на «МастерШеф», в моей семье было достаточно спорным вопросом. Они думали только об интернатуре, но я на нее не вступила и пошла на шоу. Первое время они были недовольны, потому что думали, что это не серьезно. Они не понимали, насколько это для меня важно… И когда начало все получаться, родные стали в меня верить. Было приятно, что я смогла их убедить в том, что это мое и это не хобби ― это то, чем я хочу на самом деле заниматься. Я не знаю, как дальше все будет, но 100% кулинарию уже не брошу. Я из тех людей, которые будут стараться дальше в том жить.

Вы только что закончили медицинский университет, выиграли в шоу «МастерШеф». Что дальше?

Сейчас я не планирую возвращаться в медицину. Я хочу дальше двигаться в кулинарной истории. Я хочу быть на кухне и готовить! Поэтому я думаю продолжать учиться кулинарии. «МастерШеф» для меня ― это большая и единственная база, которая у меня есть. Но за всем этим многое стоит! То, чего я еще не знаю.

Где вы мечтаете работать после шоу?

Я бы очень хотела работать с Ольгой Мартыновской! Она мне очень импонирует! Она настолько мне свой человек! Очень похожа со мной по характеру: веселая, искренняя, смешная! Она пытается везде искать позитив! Я бы хотела работать в ее ресторане. Для меня это цель!

Какой ваш любимый конкурс?

Любимый конкурс, наверное, где можно самой креативить. Ну, я не выделю один. Наверное, сегодняшний финал, где я пять блюд готовила. Я их сама придумала и приготовила.

Хотели бы вы прийти на «МастерШеф.Профессионалы»?

Может, потом. Третий сезон ― точно нет. А четвертый, пятый, если я буду чувствовать, что достойна того уровня, тогда да.

Кто ваш любимый судья?

Я не хочу обижать кого-то из них троих. Всех люблю, но больше всего ― Ольгу. Потому что она мне импонирует своей искренностью, мудростью, и она веселая такая, и все слишком близко принимает к сердцу, как я. Мы очень похожи с ней.

Кем вы себя видите через 5 лет?

5 лет? Ой, это много. Надеюсь, бренд-шефом ресторана.

Пофантазируем. У вас сейчас есть свой ресторан. Каково его название?

Это важное такое решение. Честно, первое, что мне пришло в голову, ― это «Sun», меня всегда называли «Солнце». Возможно, я бы его так и не назвала, но это первое, что пришло в голову.

С кем из участников вы будете общаться после проекта?

С Ирой и Алексеем.

Что для вас «МастерШеф»?

Это переворот на 360 градусов. Это новая жизнь. Действительно, я здесь пробыла три месяца, но на самом деле чувствую, что половину своей жизни. Это что-то большое!

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