Сегодня зрители телеканала СТБ увидели суперфинал проекта «МастерШеф»-10. Лучшим поваром-любителем страны стала Яна Балог, а суперфиналисткой, которая заняла 2 место в шоу, ― Юлия Венедиктова. Именно ее на кухне проекта называли Юлия «Красота». И хотя на этот раз Юлии не хватило сил одержать победу, она все равно видит себя в будущем в кулинарии. Читайте интервью с Юлией «Красотой» прямо сейчас!

В первых выпусках на командных соревнованиях вас постоянно оставляли на конец. Но вы дошли до двойки лучших. Что думаете по этому поводу?

Я смотрю им в глаза с такой радостью! (Улыбается. ― Прим. ред.). Многие участники, которые за меня болели, больше радовались, чем я за себя. У меня в финале был фокус на себя. Те люди, которые думают, что они умнее всех и лучше всех, они, как правило, остаются позади. Сейчас я смотрю им в глаза и улыбаюсь. Некоторым сказала, что никогда не нужно недооценивать соперников, потому что каждый раскрывается по-разному! Мне радостно не потому, что участники выбыли раньше меня, а потому, что я впереди!

Вы хотите двигаться дальше в кулинарии или заниматься своим бизнесом?

Я займусь едой. Это для меня большой шанс открытия новой жизни! Конечно же, я свой бизнес не брошу, потому что над ним я долго работала. Но у меня есть девушки, которым я могу делегировать какие-то обязанности. Я отдам свою душу кулинарии, ведь люблю что-то новое создавать.

Вы хотите быть шефом или ресторатором?

Я думаю, что хотела бы открыть собственное заведение. Об этом я всегда мечтала! И когда я начала заниматься в сфере красоты, я думала, что открою салон, а потом ― что-то кулинарное. У меня никогда не было мечты о том, чтобы открывать салоны по всей стране. Я не хочу, потому что это огромный труд. И я человек душевный, если что-то делаю, то отдаюсь и душой, и телом. Вторая моя мечта ― ресторан или кафе, где будет вся моя моя еда, вкусы и так далее. До «МастерШеф» я думала, что очень круто готовлю. Конечно, я готовлю вкусно, но сейчас понимаю, что до проекта я была не подготовлена, с нулевым уровнем. Зато какой он сейчас! И куда еще можно расти! Почему бы не заняться ресторанным бизнесом? И не удивлять людей кулинарией?

Какой ваш любимый конкурс?

Любимый конкурс ― это тот, который понравился, или такой, где был трэш? Запомнилась темная комната, наверное. Это мой самый ужасный страх.

Хотели бы вы прийти на «МастерШеф.Профессионалы»?

Ну, почему бы нет? Подучилась бы немного и, возможно, пришла.

Кто ваш любимый судья?

Нету такого уж любимого судьи. Каждый по-своему разный. Ну, как кулинары ближе мне Эктор и Владимир.

Кем видите себя через 5 лет?

Крутым ресторатором!

Пофантазируем немного. У вас есть крутой ресторан. Какое у него название?

Так сразу и не могу сказать… «Красота-фуд».

Что для вас «МастерШеф»?

Это шанс начать свою жизнь по-новому!

Что будете делать следующие несколько месяцев после окончания проекта?

Я буду заниматься едой. Мой бизнес останется, он никуда не денется. Но я делегирую часть бизнеса другому человеку, а сама займусь кулинарией.

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