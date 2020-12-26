Сьогодні глядачі телеканалу СТБ побачили суперфінал проєкту «МастерШеф»-10. Найкращим кухарем-аматором країни стала Яна Балог, а суперфіналісткою, яка посіла 2 місце в шоу, ― Юлія Венедиктова. Саме її на кухні проєкту називали Юлія «Краса». І хоч цього разу Юлії не вистачило сил здобути перемогу, вона все одно бачить себе у майбутньому в кулінарії. Читайте інтерв’ю з Юлією «Красою» просто зараз!

У перших випусках на командних змаганнях вас постійно залишали на кінець. Проте ви дійшли до двійки найкращих. Що думаєте з цього приводу?

Я дивлюсь їм в очі з такою радістю! (Усміхається. — Прим. ред.). Багато учасників, які за мене вболівали, більше раділи, ніж я за себе. У мене в фіналі був фокус на себе. Ті люди, які думають, що вони розумніші за всіх і кращі за всіх, зазвичай залишаються позаду. Зараз я дивлюсь їм в очі і усміхаюся. Деяким сказала, що ніколи не треба недооцінювати суперників, бо кожен розкривається по-різному! Мені радісно не через те, що учасники вибули раніше за мене, а через те, що я попереду!

Ви хочете рухатися далі в кулінарії чи займатися своїм бізнесом?

Я займуся їжею. Це для мене великий шанс відкриття нового життя! Звичайно ж, я свій бізнес не кину, бо над ним я довго працювала. Але в мене є дівчата, яким я можу делегувати якісь обов’язки. Я віддам свою душу кулінарії, адже люблю щось нове створювати.

Ви хочете бути шефом чи ресторатором?

Я думаю, що хотіла би відкрити власний заклад. Про це я завжди мріяла! І коли я почала займатися у сфері краси, я думала, що відкрию салон, а потім — щось кулінарне. У мене ніколи не було мрії про те, щоб відкривати салони по всій країні. Я не хочу, бо це величезна праця. І я людина душевна, якщо щось роблю, то віддаюся і душею, і тілом. Друга моя мрія ― ресторан або кафе, де буде все моє: моя їжа, смаки і т. д. До «МастерШеф» я думала, що дуже круто готую. Звичайно, я готую смачно, але зараз розумію, що до проєкту я була не підготовлена, з нульовим рівнем. Зате який він зараз! І куди ще можна рости! Чому б не зайнятися ресторанним бізнесом? І не дивувати людей кулінарією?

Який ваш улюблений конкурс?

Улюблений конкурс ― це той, який сподобався, чи такий, де був треш? Запам’яталася темна кімната, напевно. Це мій найжахливіший страх.

Чи хотіли б ви прийти на «МастерШеф.Професіонали»?

Ну, чому б ні? Підучилася б трохи і, можливо, прийшла б.

Хто ваш найулюбленіший суддя?

Немає аж такого улюбленого судді. Кожен по-своєму різний. Ну, як кулінари ближчі мені Ектор і Володимир.

Ким бачите себе через 5 років?

Крутим ресторатором!

Пофантазуймо трохи. У вас є крутий ресторан. Яка в нього назва?

Так одразу й не можу сказати… «Краса-фуд».

Що для вас «МастерШеф»?

Це шанс почати своє життя по-новому!

Що будете робити наступних кілька місяців після закінчення проєкту?

Я буду займатися їжею. Мій бізнес залишиться, він нікуди не подінеться. Але я делегую частину бізнесу іншій людині, а сама займуся кулінарією.

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