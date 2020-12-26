Стало известно, кто одержал победу в шоу «МастерШеф»-10! В 18 выпуске состоялось последнее и самое ответственное для аматоров испытание, после которого мы узнали имя победителя. Кто получил 300 тысяч гривен, обучение в Le Cordon Bleu и звание лучшего кулинара-аматора Украины 2020 года — читайте в материале.

Победителем «МастерШеф»-10 стала Яна Балог.

С первого дня на кухне шоу Яна Балог моментально выбила свое место в лидерах 10 сезона. Ее десерты Ольга Мартыновская признала лучшими на «МастерШеф». Девушка никогда не боялась экспериментировать со вкусами, находить новые необычные сочетания и рисковать. Она устала от учебы в меде и каждый день боролась за свою мечту — обучение в Le Cordon Bleu.

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В суперфинале Яна состязалась за победу с Юлией Венедиктовой. На балконе их морально поддерживали родные и остальные участники 10 сезона «МастерШеф». После оглашения результатов никто не сдерживал своих эмоций, особенно сама Яна и ее сестра, для которой она — самый родной человек на свете. Уверенность в своих силах, несомненный кулинарный талант и упорная работа над собой принесли Яне Балог столь желанную победу и заветный кубок «МастерШеф»!

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